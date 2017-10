«Miss Ungeschlagen» muss Titel abgeben: Voleros Unternährer verliert nach 187 Siegen wieder!

Zum Auftakt in die NLA-Saison der Volleyballerinnen sorgt Kanti Schaffhausen für eine Sensation. Das Team schlägt in einem Fünf-Satz-Krimi Serien-Meister Volero Zürich. Es ist die erste nationale Pleite der Zürcherinnen seit dem 29. Januar 2012 oder 187 Siegen in Folge (Meisterschaft, Cup, Supercup). Volero vergibt dabei im vierten und fünften Satz insgesamt fünf Matchbälle!

Mit der Pleite ist Aussenangreiferin Laura Unternährer (24) ihren Titel als «Miss Ungeschlagen» überraschend los. Sie hat als einzige des aktuellen Volero-Kaders die ganze Siegesserie miterlebt.

Am Tag nach der Pleite sitzt der Frust bei Unternährer tief. Sie möchte nicht über die sensationelle Pleite sprechen.

Bei Kanti Schaffhausen kann man den Coup fast nicht glauben. «Vielleicht realisieren wir erst noch, was wir geschafft haben», wird Captain Natalia Cukseeva auf der Kanti-Website zitiert. Und Trainer Nicki Neubauer sagt: «Wir waren als Mannschaft bereit, haben die Aussenseiterrolle an­genommen und sind stärker als Team aufgetreten.»

Die nächste Chance eine neue Ungeschlagenheitsserie zu starten, bietet sich Volero nächsten Samstag im Spiel gegen Köniz. (rib)