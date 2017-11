US-Sternchen Julia Mancuso (33) und Super-Elch Aksel Svindal (34): Lange sind sie das Ski-Traumpaar schlechthin! Doch 2012 kommts zum Bruch, die Beiden gehen getrennte Wege. Mittlerweile trägt Mancuso einen Ehering, im vergangenen Dezember gab sie ihrem Surfer Dylan Fish das Ja-Wort. Und Svindal? Der fünffache Weltmeister ist noch nicht so weit. Aber: Auch sein Herz ist seit einem Jahr vergeben! Und zwar an Gitte Lill Paulsen (30), einem Supermodel aus Norwegen. «Ja, wir sind zusammen», bestätigt Svindal.

Viel gemeinsame Zeit haben die beiden Turteltauben derzeit nicht. Doch Svindal ist dies mehr als nur recht. Endlich kann er wieder seinem Beruf nachgehen. Und wie! Nach dem endlich komplett überstandenem Kreuzbandriss feierte Svindal zuletzt in Lake Louise (Ka) mit Platz 3 in der Abfahrt ein furioses Combeback. «Das Knie funktioniert einigermassen, ich bin happy», sagt er.

Gut möglich, dass ihn auch die Erinnerung an die letzten Monate mit seiner Gitte beflügelte. Ob beim Wandern in den italienischen Alpen, einem Boxenstopp beim Formel-1-GP von Monaco oder Velo-Ausflügen in Oslo – das Lächeln im Gesicht des 100 Kilo-Hünen sprach jeweils Bände. «Deshalb kann ich sagen, dass meine Verletzungspause auch etwas sehr Positives hatte», so Svindal letzte Woche im BLICK-Interview.

Und wie geht es weiter? Die sportlichen Ziele sind klar: Svindal will nach seinem verheerenden Abflug vom letzten Jahr endlich einmal die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif (20. Januar) gewinnen. Dazu bei Olympia (ab 9. Februar) zuschlagen. Doch auch über sein Privatleben macht er sich mehr und mehr Gedanken. Auf die Frage des Magazins «Aftenposten», ob er gerne einmal Vater wäre, antwortet er: «Ein normales Leben – zwei Kinder, einen Kombi, einen Golden Retriever und ein Chalet in den Bergen. Ich finde, das tönt wunderbar!»

Bis es so weit ist, will Svindal aber noch auf der Piste Gas geben. «Ich würde gerne noch ein paar Jahre – hoffentlich verletzungsfrei – Ski fahren.» Seine blonde Herzensdame muss sich also ein wenig gedulden.