Nach akutem Favoritensterben: Einer dieser 8 Nobodys spielt im US-Open-Final

An den US Open herrscht in der unteren Tableauhälfte ein akutes Favoritensterben. In den Achtelfinals ist dort keiner aus den Top 18 mehr vertreten. Das bietet Aussenseitern die grosse Chance.

12.23 Uhr , Aktualisiert 14.12 Uhr 3 Reax

