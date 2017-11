Nach den NHL-Stars nun auch die Russen? Olympia droht zum Hockey-Grümpelturnier zu werden

Am 5. Dezember will das Exekutivkomitee des IOC eine Entscheidung fällen, ob und wie russischen Athleten der Zugang zu den Olympischen Winterspielen in Pyöngchang gewährt werden soll.

Russland wird vorgeworfen, im Hinblick auf die Spiele 2014 in Sotschi ein staatlich orchestriertes Dopingprogramm installiert zu haben, es wurden bereits fast 20 Athleten mit lebenslangen Sperren aus dem Verkehr gezogen.

Möglich ist vieles, von der Kollektivstrafe bis zur Starterlaubnis für einzelne (saubere) Athleten unter neutraler Flagge.

Fasel will keine Kollektivstrafe

Würde Russland von den Spielen 2018 ausgeschlossen, wäre das nach der Absage der NHL ein weiterer Tiefschlag für das Olympische Eishockeyturnier, das vom Internationalen Eishockeyverband (IIHF) organisiert wird.

Der Schweizer René Fasel, Präsident der IIHF: «Wir sind gegen eine Kollektivstrafe, weil damit auch unschuldige und erwiesenermassen saubere Sportler bestraft würden.»

Der IIHF weist darauf hin, dass im McLaren-Report von 2016 keine Anschuldigungen gegen russische Eishockeyspieler erhoben wurden.

«Wir erkennen die Notwendigkeit der Dopingbekämpfung», sagt Fasel. «Aber die Olympiateilnahme sollte nicht instrumentalisiert werden, um ein Kollektiv für die Fehler einiger weniger zu bestrafen.»

KHL will auch Ausländer von Olympia fernhalten

Die Problematik zieht bereits weitere Kreise: Sollte Russlands Eishockeyspielern der Zugang zu Olympia verwehrt werden, will die KHL sämtliche Vertragsspieler anderer Nationen ebenfalls von Pyeongchang fernhalten.

Das Parlament (Duma) arbeitet an einer Resolution, um dies sicherzustellen. Kanadier, Schweden, Finnen und Tschechen haben bereits bei der KHL interveniert, um diesen möglichen Kollateralschaden zu verhindern. Schweizer wären davon nicht betroffen.