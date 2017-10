Nach der 4:5-Pleite in Tschechien: SCB-Protest wird abgelehnt!

Drei Punkte hätten gereicht und der SC Bern hätte sich bereits am Mittwoch für die Achtelfinals der Champions Hockey League qualifiziert. Stattdessen verlor der Meister in Tschechien bei Mountfield 4:5 – und braucht nun im Rückspiel am Dienstag in der PostFinance-Arena einen Sieg nach 60 Minuten.

Was die Berner aber auch einen Tag später noch auf die Palme bringt: Das Team von Kari Jalonen hätte das zweite Drittel mit einem Mann mehr beginnen können, bekommt aber von den Schiedsrichtern Daniel Piechaczek und Jan Hribik eine Strafe aufgebrummt.

Angeblich sei der SCB zu spät aus der Kabine zurückgekehrt. «Wir standen nach 16 Minuten und ein paar Sekunden auf dem Eis», so Sportchef Alex Chatelain. Wie sich herausstellt, haben die Zeitnehmer die Uhr auf 15 Minuten eingestellt. Dabei dauern die Pausen in der Champions League seit jeher 18 Minuten.

Trotz diverser Interventionen bleibts bei der Strafe. Und als die Tschechen schliesslich mit einem Mann mehr spielen können, gelingt ihnen prompt das wegweisende 4:1.

Der SCB meldet noch während des Spiels bei der Champions Hockey League den Protest an – und bestätigt diesen nach dem Spiel. Dieser wurde nun am Donnerstagabend abgelehnt. Die Begründung: Es sei bloss ein organisatorischer Fehler. Kein Fauxpas der Unparteiischen.

Am Nachmittag noch liess Rolf Bachmann in seiner Kolumne auf der SCB-Website Dampf ab. «Ich habe mich immer noch nicht erholt vom Spiel», so der Berner COO. «Im ersten Drittel fanden wir unseren Rhythmus nicht und spielten schlecht. Dann reihten sich diverse Aktionen aneinander, bei welchen ich mich fragen musste, ob dies nun wirklich die Champions Hockey League ist oder nicht. Klar, ich bin Partei und sicher nicht uneingeschränkt neutral, aber zu viel ist zu viel.»

Und weiter: «Einige der Entscheide und Umstände waren schwer erträglich. Der Game Supervisor war beispielsweise ein Clubvertreter von Mountfield, also Partei, und so weiter und sofort.»

Ob der SCB das Urteil akzeptiert, ist noch offen.