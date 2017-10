Das erhoffte grosse Basel-Final-Duell zwischen Roger Federer (ATP 2) und Rafael Nadal (ATP 1) kommende Woche an den Swiss Indoors platzt am Dienstagabend mit der Absage des Spaniers. Ein erneuter Schock fürs Turnier. Zum vierten Mal in den letzten sechs Jahren erklärt Nadal forfait. Nur 2014 (Viertelfinal) und 2015 (Final) spielt Rafa in Basel.

Anstelle von Nadal rückt damit mit Roger Federer der zweite grosse Dominator des Jahres in die erste Setzposition auf. An Nummer zwei wird Titelverteidiger Marin Cilic (ATP 4) die untere Tableauhälfte anführen.

Mit dem Shanghai-Titel hat Federer gezeigt, dass er auch im Herbst in Form ist. Wenn sein Körper keine Probleme bereitet, ist der siebenfache Basel-Champion der ganz grosse Favorit. Denn wer soll ihn am Triumph hindern?

Goffin in toller Herbstform

In Frage kommen nur wenige Konkurrenten. Dazu gehört nebst Cilic sicher der Belgier David Goffin. Die aktuelle Nummer 10 der Welt und drittbester Spieler in Basel gewinnt Anfang Oktober die Turniere in Shenzhen und Tokio, ist ebenfalls in toller Form. Diese Woche spielt Goffin noch in Antwerpen.

In der Lage, Federer einen Strich durch die Basler Rechnung zu machen, sind aber auch Juan Martin Del Potro (Argentinien, ATP 19) oder der Australier Nick Kyrgios (ATP 20). Bei Del Potro stellt sich aber die Frage nach seiner Gesundheit (Handgelenk), bei Kyrgios sind es die Nerven, die ihm einen Streich spielen könnten. (rib)