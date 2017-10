Am Dienstag lässt Stan Wawrinka vermelden, dass er nicht wie geplant erst im nächsten Jahr, sondern schon beim Turnier in Abu Dhabi Ende Dezember sein Comeback geben wird.

Am Mittwoch dann der Hammer: Stan trennt sich von Trainer Magnus Norman! Dies meldet SRF am Nachmittag.

Mit dem schwedischen Coach an seiner Seite erlebte der Romand die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. «Stan the Man» und Norman – das passte perfekt!

Doch der Schwede, einst selber die Nummer 2 der Tennis-Welt, will sich mehr auf seine Familie konzentrieren.

«Wenn ich zuhause bin, sind meine beiden Kinder alles, was zählt», sagte Norman, der in Schweden Frau und Zwillinge hat, zu BLICK. Kinder und Frau sind auch der Grund, wieso er dem Tennis-Zirkus lange fern blieb und alle abblitzen liess.

Bis Stan Wawrinka ihn anfragte. Es ist für beide die erfolgreichste Zeit der Karriere. Unter dem Schweden reift der Romand zum dreifachen Grand-Slam-Champion (2014 Australian Open, 2015 French Open, 2016 US Open).

Norman sorgte unter anderem dafür, dass Stan mit viel breiterer Brust auf dem Tenniscourt auftrat. «Wir haben viel daran gearbeitet und es ist der Bereich, in dem ich ihm am meisten helfen konnte», sagte der Schwede. «Und egal, was Stan sagt – er ist talentiert. Und wenn er Feuer fängt, ist er praktisch nicht zu schlagen.» (wst)