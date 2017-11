US-Ski-Queen Lindsey Vonn ist wieder Single. Nach nur einem Jahr an der Seite von Kenan Smith ist alles Aus. 2015 ging die dreijährige Beziehung zu Tiger Woods in die Brüche. Nun endet also auch die nächste Liebe ohne Happy End.

Die Trennung kommt überraschend. Erst vor drei Wochen postete Smith, ein ehemaligen NFL-Trainer-Assistent der Los Angeles Rams, auf Instgram noch eine Liebesbotschaft an Lindsey. «Vor einem Jahr traten wir in das Leben des anderen, und seitdem war alles mehr als unglaublich», schreibt er an ihrem Geburtstag. «Ich hoffe, dass du heute alles Glück der Welt erfährst, weil du es verdienst. Ich liebe dich!»

Fehlende Zeit soll der Grund sein

Laut dem US-Magazin «People» soll fehlende Zeit Schuld sein am Ende der Beziehung. «Bedauerlicherweise haben ihre vollen Terminkalender ihre Beziehung letztlich zu stark belastet», erklärt ein Insider.

Vonn steckt mitten in den Vorbereitungen für die wichtige Olympia-Saison. Und eine Fernbeziehung sei nichts für die beiden. Wie es heisst, wollen die beiden Freunde bleiben. (sme)