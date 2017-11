Grosser Rückkehrer-Abend im Seeland: Beim Cup-Viertelfinal zwischen Biel und dem SC Bern spielt SCB-Center Gaëtan Haas gross auf. Der Ex-Bieler bringt die Berner zweimal in Führung. Es sind im dritten Pflichtspiel-Duell mit Biel seine beiden ersten Tore gegen den alten Klub.

Warmer Applaus für Rückkehrer Haas nach Spielende

Grosses Thema ist aber das Verhalten der Bieler Fans. Bei seiner ersten Rückkehr ins Seeland im September werden Haas und seine Familie noch ausgepfiffen und übel beschimpft. Das ist auch am Dienstagabend so – vor Spielbeginn. Doch als der 25-Jährige am Ende als bester SCB-Spieler geehrt wird, gibts von den Rängen warmen Applaus.

Alles wieder gut also im Seeland? «Das, was beim letzten Mal passiert ist, hat mir schon zu schaffen gemacht», sagt Haas. «Das war schwierig für mich. Aber jetzt haben die wahren Biel-Fans reagiert. Ich bin froh, dass es am Schluss so gekommen ist.»

Die beiden Treffer gegen den Ex-Klub, für den Haas zwischen 2009 und 2017 insgesamt 351 Pflichspiele absolvierte, seien «schon speziell gewesen. Aber am Schluss ist es ein Spiel gegen einen Gegner und das willst du gewinnen.»

Penalty-Killer Rytz sichert Biel den Sieg

Das gelingt dem SCB nicht. Auch, weil ein anderer Rückkehrer Premiere feiert: Simon Rytz (34) steht zum zweiten Mal in dieser Saison im Bieler Tor, zum ersten Mal geht er mit Biel als Sieger vom Eis. Auch, weil er im letzten Drittel einen Scherwey-Penalty hält. «Da war Glück dabei, weil ich ihn gerade noch mit einer Ecke des Handschuhs erwischt habe.»

Aber Rytz und Biel, das passt: «Ich habe mich hier immer wohl gefühlt, ich komme einfach gern hierher zurück.» Zunächst dürfte es für den Keeper allerdings wieder in die Swiss League zu Stammklub Olten gehen. Sein letztes Gastspiel in Biel muss es nicht gewesen sein: Die Seeländer dürfen ihn laut Vertrag in dieser Spielzeit noch drei weitere Male einsetzen.