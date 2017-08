Es läuft die 24. Spielminute zwischen Stoke City und Arsenal. Plötzlich geht Xherdan Shaqiri ohne Fremdeinwirkung zu Boden und zeigt auf sein linkes Bein. «Nicht schon wieder!», werden sich viele Fans wohl denken.

Wir erinnern uns: Schon in der letzten Saison plagte das Kraftpaket der linke Oberschenkel. Acht Spiele verpasste er wegen Muskelverletzungen.

Jetzt aber die Entwarnung! Unser Nati-Star zeigt sich nach dem 1:0-Sieg über die Gunners optimistisch. «Ich weiss es noch nicht genau, aber ich denke, es ist nichts Schlimmes», meint Shaqiri zum «Stoke Sentinel». Er wisse nicht genau was passiert sei, denke aber nicht, dass er lange ausfallen werde.

Der 25-Jährige lässt seine Verletzung nun genauer untersuchen und hofft sogar noch vor dem Spiel gegen West Bromwich Albion am nächsten Wochenende wieder einsatzbereit zu sein.

Das hören wir gerne, denn: Am 31. August gehts mit der Nati in der WM-Quali bekanntlich gegen Andorra, am 3. September gegen Lettland. (aho)