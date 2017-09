Nach zweitem 5-Satz-Krimi: Federer spricht über seinen lädierten Rücken

Für Roger Federer (36) verläuft der Auftakt in die US Open harzig. Wie schon in der 1. Runde gegen Tiafoe (USA) muss der Schweizer auch dieses Mal über die volle Distanz gehen. Gegen den Russen Juschni gelingt Federer beim 6:1, 6:7, 4:6, 6:4 und 6:2 noch die Wende.

Im Hinterkopf ist bei Federers Spielen immer der Gedanke an seinen angeschlagenen Rücken. Kein Wunder, dass sich deshalb auch die erste Frage an der Pressekonferenz darum dreht. Wie gehts dem Rücken?

Federer kann Entwarnung geben. Er sagt: «Gut. Ich fühle mich besser als in der ersten Runde. In diesem Spiel gings nicht um den Rücken, der ist gut. Ich bin glücklich, durchgekommen zu sein.»

Nach nur zwei Runden hat Federer bereits zehn Sätze in den Knochen. Ein Handicap für den Verlauf der US Open? Der erfahrene Maestro will nicht dramatisieren. «Ich schaue nicht aufs Negative. Ich fühle mich sicher müder, als ich normalerweise in eine dritte Runde gehe. Aber das ist okay. Meine Vorbereitung war nicht gut, aber ich bin immer noch im Turnier. Ich hoffe, ich finde mein Spiel noch und werde konstanter», sagt Federer. Die Unterschiede seien marginal, auch wenn er glatt in drei Sätzen gewinne. (rib)