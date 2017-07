Nächster Schock für Motorsport-Welt: Töff-Legende Nieto (70) bei Quad-Unfall schwer verletzt

Grosse Sorge um den zweit erfolgreichsten Motorrad-Pilot aller Zeiten!

Angel Nieto (70), seines Zeichens 13-facher Töff-Weltmeister, ist auf Ibiza in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Spanier war mit einem Quad unterwegs, als er mit einem Auto kollidierte.

#ÚLTIMAHORA | Ángel Nieto, grave tras sufrir un accidente en un quad https://t.co/pqDMJpXP26 https://t.co/q8h6ymNhOm — ElDesmarque (@eldesmarque) 2013-07-22 14:22:09.0

Daraufhin wurde Nieto mit schweren Kopfverletzungen notfallmässig ins Spital eingeliefert und umgehend operiert. Wie es um seine Gesundheit steht, ist noch unklar. Nach lokalen Medienberichten befindet sich der 70-Jährige in ernstem, aber nicht in kritischem Zustand.

Nieto gilt als einer der besten Töff-Fahrer der Geschichte. In verschiedenen Klassen holte er in den 60er- und 70er-Jahren 13 Mal den WM-Titel. Nur Giacomo Agostini (15 Titel) hat mehr. Mit total 90 GP-Siegen steht Nieto an dritter Stelle der ewigen Töff-Rangliste. Nur Agostini (122) und Valentino Rossi (115) standen öfter in der Mitte des Podest.

Nicht der erste Schock dieses Jahr

Die Töff-Welt wird in diesem Jahr nicht zum ersten Mal erschüttert. Szenen-Star Nicky Hayden war ebenfalls in einen Verkehrsunfall verwickelt. Auf einer Radtour in Rimini (†35) gabs einen wuchtigen Zusammenprall mit einem Auto.

Dabei erlitt er gravierende Hirnschäden, zudem Verletzungen an Brust und Hüfte. Nach fünf Tagen Kampf erlag der US-amerikanische MotoGP-Weltmeister von 2006 seinen Verletzungen im Spital von Cesena. (M.D./leo)