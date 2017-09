Nati-Goalie seit 382 Bundesliga-Minuten ohne Gegentor: Bürki jagt beim BVB Papas Rekord

Roman Bürki (26) schwebt in der Liga des Weltmeisters auf Wolke sieben: Unser Nati-Goalie ist mit dem BVB Tabellenführer! Und als einziges der 18 Bundesliga-Teams hat Dortmund in dieser Spielzeit noch kein Gegentor kassiert. Bürki ist Saison-übergreifend gar seit 382 Minuten nicht mehr überwunden worden.

Am 20. Mai musste sich Bürki beim 4:3-Sieg gegen Bremen in der 68. Minute durch Max Kruse letztmals in der Meisterschaft bezwingen lassen.

382 Minuten ohne Gegentor – Bürki jagt den Rekord seines Vaters Martin.

Bürki senior blieb 1994 als Torhüter des damaligen Erstligisten FC Münsingen ganze 772 Minuten ohne Gegentor.

Im Herbst 2012 kam Bürki junior der Bestmarke seines Vaters schon einmal ganz nahe. Als Goalie von Leader GC war Bürki 660 Minuten ungeschlagen.

Am Mittwoch kann Bürki seine Bestmarke ausdehnen: Auswärtsspiel gegen den HSV. Die Hamburger haben bisher erst viermal getroffen.

Weniger rund läuft’s für Bürki letzte Woche in der Champions League: Im Wembley-Stadion liess er beim 1:3 gegen Tottenham die ersten beiden Gegentore in der nahen (Goalie)-Ecke zu.

Bürki dazu auf Instagram: «Gestern war nicht unser bester Tag, war nicht mein bester Tag. Doch wir halten unsere Köpfe aufrecht.»

Und dann zitierte Bürki an die Adresse von «all den Leuten, die denken, sie seien Goalie-Experten» den Dänen Kasper Schmeichel, Schlussmann von Leicester City.

Der Sohn des zweimaligen Welttorhüters und Europameisters Peter Schmeichel sagt: «Es ist ein Mythos. Etwas, das ich nie verstanden habe. Eines Tages kommt plötzlich einer und behauptet, ein Goalie dürfe sich nie in der nahen Ecke bezwingen lassen. Jeder, der schon einmal im Tor gestanden ist, weiss, wie riesig dieser Raum ist. Wir versuchen, den ganzen Raum abzudecken. Du kannst nicht den ganzen Raum decken und gleichzeitig garantieren, dass ein Ball in der nahen Ecke nicht rein geht, sofern es ein sehr scharfer Schuss ist.»