Schweiz - Nordirland

Dieser Erfolg muss hart erkämpft werden. Die Nordiren starten im St. Jakob-Park frisch von der Leber weg! Nach 3 Minuten muss Yann Sommer eingreifen. Der Weitschuss von Aussenverteidiger Brunt hätte genau ins Kreuz gepasst. Nur Sekunden später haut Jonny Evans das Ding knapp über das Schweizer Gehäuse. Aufatmen auf den Rängen.

Danach fängt sich die Schweiz und startet ihre Offensiv-Motoren. Nach fast 10 Minuten steht Blerim Dzemaili plötzlich alleine vor Nordirland-Goalie McGovern, unsere Nummer 15 sucht leider noch den Querpass. Er findet aber nur nordirische Beine – die Chance ist dahin!

Die Nordiren wissen, dass sie hier alles in die Waagschale werfen müssen, um nach der 0:1-Pleite im Hinspiel noch das Ticket nach Russland zu lösen. Tatsächlich ist Yann Sommer nach der ersten Viertelstunde schon mehr gefordert als im ganzen Hinspiel in Belfast! Nordirland zeigt ganz klar ein anderes Gesicht als noch am Donnerstag.

Aber auch die Schweiz zeigt guten Fussball, hat sich mit dem tiefen Rasen im St. Jakob-Park anfreunden können und findet immer besser ins Spiel. Shaqiri scheitert nach 25 Minuten an McGovern, dann Seferovic und wenig später auch Zuber. Die Schweiz sündigt im Abschluss.

Auch in Halbzeit zwei verzweifeln die Schweizer Fans am Unvermögen vor dem Tor ihrer Akteure. Die Partie hat das Petkovic-Team aber weitgehend im Griff. Vereinzelt versuchen die Nordiren Konter zu setzen – doch die Abwehr der Schweizer hält dicht.

In der Nachspielzeit stockt allen Nati-Fans der Atem: Sommer fliegt an einer Flanke vorbei, Lichtsteiner verliert das Kopfball-Duell gegen Evans. Zum Glück rettet Rodriguez auf der Linie!

Letztlich holt sich die Schweiz ein minimalistisches 0:0 gegen Nordirland in der Regenschlacht von Basel und qualifiziert sich für die WM in Russland. Es ist die elfte WM-Endrunden-Teilnahme der Schweizer ... Moskau, wir kommen!

Pfiffe gegen Seferovic

Petkovic sagt: «Ich bin sehr zufrieden mit meinen Jungs. Mit dem was sie geleistet haben, nicht nur in dem Spiel gegen Nordirland. Meine Mannschaft hat einen hervorragenden Team-Geist, Positivität und Wille. Sie will immer die höchsten Ziele erreichen. Ich hoffe, sie wird in Zukunft noch hungriger sein. Es wird für uns ein Highlight, an der WM dabei zu sein.»

Doch in den Champagner-Kelch bei der Siegesfeier tropfen auch bittere Tränen. Der Grund: Ein Teil des Publikums pfeift Stürmer Haris Seferovic bei dessen Auswechslung aus. «Schade», sagt der Nati-Coach, «einige Sachen sollten wir von den nordirischen Fans lernen. Ich will jetzt aber keine Polemik anheizen, sondern den Moment geniessen, dass wir definitiv in Russland sind.»

Seferovic, der auch gestern für zwei rennt, versiebt beim Barrage-Rückspiel zwar einige Hochkaräter. Doch nicht zu vergessen: Auf dem Weg nach Russland hat der Benfica-Stürmer 4 der 24 Tore für die Schweiz geschossen. Die Pfiffe sind geschmacklos.

Der gekränkte Seferovic reagiert auf dem Weg zur Ersatzbank. Er macht mit Daumen und Zeigefinger die Pfiff-Geste. Und deutet dann an: Macht alle nur weiter so. Kurz darauf fliessen bei ihm der Garderobe Tränen.