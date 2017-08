Nati-Star trifft und trifft: Seferovic schiesst schärfer, als die Polizei erlaubt

Der U17-Weltmeister Haris Seferovic (25) ist definitiv in seiner neuen Wahl-Heimat Portugal angekommen! Schon in den Testspielen trifft der Stürmer aus Sursee LU für Benfica Lissabon am Laufmeter. Und in den Ernstkämpfen hat der Ex-Frankfurter jetzt gar eine Treffer-Quote von 1,0!

Beim 3:1-Sieg gegen Guimaraes im prestigeträchtigen Supercup schiesst Seferovic einen Treffer. Im ersten Meisterschaftsspiel (3:1 gegen Braga) langt Haris wieder hin.

Und am Montagabend netzt der 41-fache Internationale im Auswärtsspiel bei GD Chaves in der 92. Minute zum goldenen 1:0 ein. Seferovic erwischt den Torhüter aus spitzem Winkel zwischen den Beinen.

Seferovic schreibt seinen Fans: «Ein schwieriges Spiel, aber wichtig, dass wird die drei Punkte heimgebracht haben.»

Nummernschild bereitet Probleme

Freundin Amina stellt auf Instagram ein Video online, auf dem man sie vor dem Fernseher ausgelassen jubeln hört.

Die beiden haben kürzlich ausserhalb von Lissabon ein Haus bezogen. Alles paletti in der neuen Heimat. Ausser, eine kleine bürokratische Hürde muss Seferovic im Land des Europameisters noch nehmen.

In einem Interview auf der Homepage des Schweizerischen Fussballverbandes sagt Haris: «Nur meine Autonummer muss ich noch wechseln. Schweizer Nummernschild geht hier nicht zu lange. Wenn ich nicht mit portugiesischem Kennzeichen fahre, riskiere ich, dass mir die Behörden den Wagen einziehen. Ist wie im Fussball: Eine Verwarnung kostet, bei der zweiten bist du raus aus dem Verkehr.»