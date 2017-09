Nati-Star Granit Xhaka exklusiv im Interview: «Kein Baby während der WM!»

BLICK: Sie haben im Sommer geheiratet. Wie war die Trauung?

Granit Xhaka: Es war ein un­beschreibliches Gefühl. Vor allem meine Frau in ihrem Brautkleid zu sehen, das war wunderschön. Und das Lachen unserer Eltern, diese Freude in ihren Augen, das war berührend und etwas vom Schönsten, was ich je gesehen habe.

Hatten Sie Hunderte von Gästen im Kosovo?

Leider konnten mein Bruder und die Geschwister meiner Frau nicht dabei sein. So haben wir im ganz, ganz kleinen Kreis geheiratet. Nur mit unseren Eltern. Meine Frau und ich wollten kein grösseres Fest. Wir sind nun offiziell verheiratet, dieses Zeichen war uns wichtig. Gerade aus Respekt unseren Eltern gegenüber. Jetzt kommen andere Pläne.

Kinder?

Hoffentlich, ja.

Schon unterwegs?

Nein. Denn auch das muss ein guter Plan sein.

Weswegen?

Wegen der WM 2018. Ich will nicht, dass meine Frau in jener Zeit hochschwanger ist. Vielleicht kommt ein Kind vorher oder nachher, aber nicht während des Turniers.

Wie gefällt Ihnen das Leben in London?

Sehr gut.

Und die Sprache? Ganz zu Beginn gaben Sie die Interviews auf der Klub-Homepage noch auf Deutsch.

Ja, ich bin aber sofort zusammen mit meiner Frau in die Schule gegangen. Wir haben Englisch-Unterricht genommen. Für mich ist es sicher ein bisschen einfacher, weil ich den ganzen Tag Leute und damit auch die Sprache um mich herum habe. Ich kann die Interviews mittlerweile gut in Englisch geben, und meine Frau versteht auch jedes eng­lische Wort von mir (schmunzelt).

Sie sind auch ein gefragter Mann. Beim Sieg gegen Chelsea im Supercup wurden Sie zum besten Spieler gewählt. Beim Saison-Start gegen Leicester (4:3) gaben Sie zwei Assists. Zuletzt gegen Stoke (0:1) und Liverpool (0:4) wurden Sie aber auch hart kritisiert. Wie sehen Sie Ihren Start?

Der Start gegen Chelsea war gut, gegen Leicester war es ein verrücktes Spiel. Gegen Stoke verloren wir unglücklich, obwohl wir die klar bessere Mannschaft waren. Und ja, das Liverpool-Spiel müssen wir kritisch aufarbeiten, dann aber einfach so schnell wie möglich vergessen. Das war gar nichts, das wissen wir. Eine bittere Niederlage. Es ist nicht der Start, den wir wollten. Aber es sind noch 35 Runden vor uns.

Haben Sie erwartet, dass Arsenal in Liverpool so krass unter die Räder kommen kann? Das passierte eigentlich zuletzt nur in der Champions League ­gegen die Bayern. Hätten Sie nicht gedacht, die Mannschaft sei weiter?

Wir sind weiter. Aber an jenem Tag zeigten wir das nicht auf dem Platz.

Sie auch nicht?

Ich auch nicht. Wir haben viel falsch gemacht und konnten nicht mithalten in Liverpool. Solche Tage gibt es, man wünscht sie sich nicht, aber wenn schon, dann ver­liere ich lieber einmal 0:4 als viermal 0:1.

Sie haben sich nach einem schwierigen Start bei Arsenal einen Stammplatz erkämpft. Treten Sie in der Nati anders auf, mit breiterer Brust?

Dass ich mittlerweile Stammspieler bin, macht mich schon stolz. Aber wie im Klub gilt auch in der Nati: Einer allein kann nichts ausrichten. Was zählt, ist das Team. Und ich bin sehr happy über den Team-­Spirit bei uns. Dieser Zusammenhalt ist neben dem spiele­rischen Potenzial eine grosse Qualität dieses Schweizer Teams.