Nati-Stürmerin schiesst sich für Olympia warm: Diese Luzernerin rockt die schwedische Liga

Beeindruckend: In erst 18 Meisterschaftsspielen mit dem Linköping HC hat Lara Stalder bereits 22 Tore geschossen. Und weist damit nur noch ein Tor weniger auf als in der gesamten letzten Saison in den USA mit dem Uni-Team von Minnesota-Duluth.

Dass sie nach dem Wechsel nach Schweden gleich so loslegt, kommt selbst für die Luzernerin überraschend. Denn Stalder ist mit einem anderen Fokus nach Linköping gegangen: Sich der bekanntermassen härteren Gangart im schwedischen Frauenhockey zu stellen und damit klarzukommen.

Kennt die 24-Jährige wenigstens die Gründe für ihren Aufschwung? «Mit meiner Linienkollegin Pernilla Winberg harmoniere ich super», erklärt Stalder zunächst zögerlich, «und besser werden möchte ich ja sowieso jede Saison.»

Dass es nun aber so gut klappt, führt die Nationalspielerin dann auf eine Veränderung zurück: Stalder befasst sich seit letztem Jahr mit Mentaltraining. «Während der Olympia-Qualifikationsphase mit der Nati war ein grosser Druck da. Da habe ich damit begonnen.» Sie sucht sich einen Mentalcoach und macht Fortschritte.

Die Stürmerin setzt sich nun für jedes Spiel im mentalen Bereich drei kleine Ziele. Beispielsweise, die physische Härte, die ihr als Goalgetterin entgegengebracht wird, besser wegzustecken. Oder den Fokus auf eine positive Körpersprache zu legen oder auf die eigenen Stärken, und sich nicht frustrieren zu lassen. «Ich weiss, was es auf dem Eis oder physisch braucht. Jetzt arbeite ich noch mental.» Und die Skorerpunkte kommen quasi als Bonus dazu.

Mit 22 Tore und 12 Assists in 18 Partien weist die Schweizerin einen starken Schnitt von 1,8 Punkten pro Match auf. Skort Stalder so weiter, ist sie auf dem Weg zu ihrer bisher besten Saison. Im Jahr vor den Olympischen Spielen die perfekte Vorbereitung. Mit ein Grund, weshalb sie zu Linköping wechselte, wo übrigens Landsfrau Florence Schelling (28) im Tor steht. Der Stellenwert des Frauenhockeys in Schweden ist höher als in der Heimat, und für europäische Verhältnisse läuft es professionell ab.

Weil der Spielplan wegen Olympia etwas gedrängter ist, stehen oft drei Partien pro Woche an. Dazu kommen mindestens drei Trainingseinheiten. Einen Tag wöchentlich geniesst Stalder «hockeyfrei». Tagsüber widmet sie sich ihrem Studium, an der Uni in Linköping macht sie den MBA, den Master of Business Administration. Nächste Woche geniesst die Spielerin aber auch davon eine Pause, weil sie mit der Schweizer Nati an einem Vorbereitungsturnier in Russland weilt.