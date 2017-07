Neuer Marseille-Star muss sich erklären: «Pamela Anderson? Das ist Privatsache!»

Grosser Andrang bei der Präsentation in Marseille: Adil Rami, französischer Verteidiger, hat gerade bei OM unterschrieben. Sein Wechsel von Valencia zurück in die Ligue 1 interessiert die französischen Journalisten allerdings nur am Rande.

Denn: Seit das Magazin «Voici» Ende Juni Bilder des 33-fachen französischen Nationalspielers abdruckte, die ihn im heissen «Zweikampf» mit Baywatch-Badenixe Pamela Anderson (50) zeigen, ist Rami von den Fussball- in die Klatschspalten geraten. Unter anderem sind die beiden beim Verlassen eines Hotels abgelichtet worden.

Natürlich wird Rami deshalb auch bei der OM-Präsentation auf «Pam» angesprochen. «Ich weiss nicht, was ich dazu sagen soll...», so der neue Marseille-Star. «Aber das ist meine Privatsache. Ich bin nur wegen dem Fussball hier!» Der Gentleman schweigt halt, und geniesst. (fiq)