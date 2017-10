Das Spiel:

Vier Spiele, zwei Siege und zwei Unentschieden. Seit Murat Yakin das Zepter bei den Hoppers übernommen hat, sind die Zürcher in der Meisterschaft noch ungeschlagen. Und gegen die kriselnden Luzerner (kein Sieg aus den letzten sechs Spielen) führen die Hoppers diese Serie weiter. 1:1 steht es am Schluss in einem unterhaltsamen Spiel, in dem die Fans von Toren über Pfostenknaller und Glanzparaden alles zu sehen bekommen.

Die Tore:

0:1, 8. Minute: Demhasaj. Ein Eckball wird von GC-Verteidiger Zesiger unglücklich zum freistehenden Demhasaj weitergeleitet. Ein Geschenk für den FCL-Stürmer, der nur noch den Kopf hinhalten und zu seinem dritten Saisontor einnicken muss.

1:1, 66. Minute: Djuricin. Andersen vernascht die gesamte Luzern–Abwehr und lobt zu Djuricin, der eiskalt einnetzt. Die Luzerner Verteidiger stellen sich hier sehr ungeschickt an.

Das gab zu reden:

GC-Kapitän Vilotic holt Rodriguez in der 31. Minute von den Beinen und sieht seine vierte Gelbe Karte der Saison. Das heisst: Für den Knaller gegen den FCZ ist der Hoppers-Abwehrchef gesperrt.

Die Stimmen:

Der Beste:

Wirklich herausragend war keiner. Am auffälligsten war aber Luzern-Flügel Daniel Follonier. Er trifft erst den Pfosten, dann bedient der Linksfuss herrlich Demhasaj, der eigentlich das 2:0 machen müsste.

Der Schlechteste:

Runar Mar Sigurjonsson. Der GC-Spieler findet einfach nicht ins Spiel. Wird von Coach Murat Yakin nach 58 Minuten erlöst.

So gehts weiter:

Der FC Luzern empfangen nächstes Wochenende am Sonntag (16.00 Uhr) Leader YB, die Hoppers treffen am Samstag (19.00 Uhr) im Zürcher Derby auf den FCZ.

****************************

GC – Luzern 1:1 (0:1)

Letzigrund, 7'100 Fans, SR: Fedayi.

Tore: 7. Demhasaj (Rodriguez) 0:1. 66. Djuricin (Andersen) 1:1.

GC: Lindner; Zesiger, Bergström, Vilotic; Bajrami; Lavanchy, Andersen, Sigurjonsson, Doumbia; Jeffren, Djuricin.

Luzern: Omlin; Schwegler, Lucas, Ziegler, Lustenberger; Follonier, Kryeziu, Ugrinic; Rodriguez; Demhasaj, Schürpf.

Gelb: 31. Vilotic, 72. Schwegler, 90. Lustenberger (alle Foul).

Einwechslungen:

GC: Fasko (58. für Sigurjonsson). Fazliu (67. Jeffren).

Luzern: Schmid (46. für Ziegler). Schulz (60. für Ugrinic). Juric (für Demhasaj).

Bemerkungen: GC ohne Bahoui, Pickel, Pusic (alle verletzt). Luzern ohne Arnold, Schindelholz (beide verletzt). Custodio, Schneuwly (beide gesperrt).