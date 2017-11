Nordirlands Trainer O‘Neill vor Barrage: «Wir verdienen die WM!»

Der Countdown läuft. Die Spannung steigt. In gut eineinhalb Wochen ist klar, ob unsere Nati nächsten Juni nach Russland fahren – oder die WM vor dem TV mitverfolgen wird.

Am 9. und 12. November kommts zu den zwei kapitalen Showdowns mit Barrage-Gegner Nordirland. Vom Spielermaterial her darf sich die Schweiz als Favorit bezeichnen. Doch mit technischer Finesse alleine gewinnt man keine Spiele.

Nordirlands Trainer Michael O'Neill (48) weiss das. Deshalb hebt er eine andere Qualität hervor. Eine, die – wie er findet – mehr auf seine Equipe zutrifft. «Wir haben einen starken Teamgeist, eine gute Arbeitsethik. Unsere Stärke ist unser Zusammenhalt», sagt er gegenüber «fifa.com».

Der 48-Jährige, der erst kürzlich wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt wurde, ist überzeugt: «Ich denke, wir verdienen es, an die WM zu fahren!» Der Grund: Man liess in der Quali Mannschaften wie Tschechien und Norwegen hinter sich. Einzig Deutschland musste man in der Gruppe C den Vortritt gewähren.

Am nächsten Donnerstag will Nordirland im heimischem Windsor Park den Grundstein zur Sensation legen. O'Neills Warnung an die Schweizer Nati: «Die Atmosphäre dort ist fantastisch, die Fans werden dem Gegner das Leben schwer machen.»

Am Freitagnachmittag um ca. 16 Uhr wird Vladimir Petkovic das Aufgebot für die zwei Kracher bekanntgeben. (sag)