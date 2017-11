BLICK: Mister O'Neill, Sie sagten der nordirischen Presse, dass die Schweiz Favorit sei. Weshalb?

Michael O'Neill: Ja, ich sehe uns nicht in der Favoriten-Rolle. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die in den letzten Jahren durchwegs in den Top Ten der Fifa-Rangliste war. Ihr habt viele Spieler, die in der Bundesliga, der Premier League oder der Serie A spielen. Bei den letzten beiden grossen Turnieren ist die Schweiz jeweils unter die besten 16 gekommen. Ihr habt viel Erfahrung in eurer Mannschaft. Lichtsteiner ist mit 33 Jahren der Älteste. Ihr habt Spieler, die 25, 26, 27 sind und schon sehr wichtige Turnier-Erfahrungen gemacht haben. Und, nicht zu vergessen, die Schweiz hat eine sehr gute Qualifikation gespielt. 9 Siege, nur 1 Niederlage.

Und ist trotz 9 Siegen nicht direkt qualifiziert …

Ja, genau. Das ist hart. Natürlich musst du Gegner wie Lettland, die Färöer oder Andorra zuerst schlagen. Aber wenn du im ersten Spiel gleich Portugal besiegst und es dann doch nicht schaffst … Nur, ich sage: Die Qualifikation für eine WM ist viel schwieriger als für eine EM. In der Concacaf-Gruppe gehen die ersten Drei einer Sechser-Gruppe an die WM, der Vierte kommt in die Playoffs. Und bei uns kann eines der besten zweitplatzierten Teams die WM verpassen. Es ist eine gewaltige Herausforderung, es zu schaffen. Sympathie für die Schweiz, 9 Spiele gewonnen, jetzt in den Playoffs. Aber diese Herausforderung nehmen wir an, wie alle anderen zuvor in der Kampagne. Die Euro im letzten Jahr war eine wunderbare Erfahrung für uns alle, es war auch für mich das erste grosse Turnier. Die WM ist noch etwas Grösseres. Wenn du in den letzten 13,14 Monaten soviel investiert hast, dann willst du auch noch die letzte Hürde nehmen. Aber der Preis dafür ist massiv. Für die Schweiz wird’s sicher nicht einfach. Das Hinspiel hier in Belfast ist am Donnerstag, viele eurer Spieler sind am Sonntag noch im Einsatz. Es ist für alle Coaches schwierig, am Donnerstag zu spielen, vor allem auswärts.

Für Sie sind die Playoffs ein Erfolg?

Klar, wir wussten von Anfang an, dass wir in die Playoffs kommen (lacht), weil wir Deutschland in der Gruppe hatten. Nach dem Spiel gegen Deutschland gewannen wir fünfmal in Folge, fünfmal zu Null. Wir gewannen im Juni in Aserbeidschan, obwohl viele Spieler von uns bereits seit fünf, sechs Wochen nicht mehr in der Meisterschaft engagiert waren. Dies war ein grosses Resultat von uns. Jetzt liegen noch 180 Minuten gegen die Schweiz vor uns, um dieses grosse Ziel zu erreichen. Unser Fokus liegt nur darauf, die Schweiz zu schlagen.

Und wenn Sie es nicht schaffen? Müssen Sie gehen?

Ich habe Vertrag bis 2020. Für ein nächstes grosses Turnier.

Ihr Start im Dezember 2011 war alles andere als glücklich. 8 Spiele ohne Sieg …

Ja, es war sehr schwierig in der ersten Kampagne, weil wir in einer schwierigen Gruppe mit Portugal und Russland waren. Das Team damals war wirklich nicht gut, schloss die Qualifikation für die EM 2012 nur auf dem 5. Gruppenrang ab. Da war auf der einen Seite die Denkweise der Spieler, einige waren müde, wir hatten keine starke U21. Wir mussten einige Alte an Bord behalten. Wenn Sie unser Team anschauen, Conor McLaughlin, er spielt jetzt für Millwall, holte ich von Fleetwood Town (3. höchste englische Liga, Anm. d. Red.), wir nahmen ihn mit auf eine Südamerika-Tour, er machte es gut. Er machte Fortschritte. Jetzt ist er ein etablierter Spieler in der englischen Championship. Wir müssen viele Spieler holen, wenn sie noch ganz unten sind, und sie im Nationalteam stärker machen. Conor Washington holten wir von Peterborough, schauten, schauten, nachher schaffte er den Transfer zu QPR, die Nati unterstützt die Klubs.

Die Resultate waren erschreckend, 0:3 gegen Norwegen, 0:6 gegen Holland.

Gegen Holland fehlten uns 11 oder 12 Spieler verletzt. 4 Spieler gaben ihr Debüt, gegen Robben, gegen Huntelaar, Van Persie …

Fragten Sie sich damals nie, was Sie hier tun?

Sicher, jeden Tag. In der Kampagne spielten wir dann aber besser als es die Resultate vermuten lassen. Wir spielten auswärts gegen Portugal Unentschieden, wir haben hier Russland geschlagen. Gegen die Grossen spielten wir gut, gegen die Kleinen aber nicht. Das wollten wir für diese Kampagne ändern.

Fast alle Ihre Spieler sind in unterklassigen Ligen am Werk, aber in der Nati spielen sie First-Class-Level, wie ist das möglich?

Spirit, gute Organisation, eine gute Atmosphäre im Stadion. Man kann uns vergleichen mit den Isländern. Wir haben ein sehr strukturiertes Spiel. Wir werden gegen die Schweiz nicht 60 Prozent Ballbesitz haben. Gegen Aserbeidschan hatten wir hier 36 Prozent Ballbesitz, gewannen aber 4:0. Es ist nicht einfach, gegen uns zu spielen. Wir spielten von 10 Qualifikations-Partien 7-mal zu Null. Wir fuhren einige sehr gute Konter. Spirit hatten die nordirischen Teams immer, wir mussten dann nur noch eine Struktur geben, den Spirit kanalisieren. Die Euro in Frankreich letztes Jahr war für uns sehr entscheidend, wir waren erstmals 42 Tage am Stück zusammen. Andere Teams erleben das alle zwei Jahre, wir zum ersten Mal. Dieses Zusammenrücken hat sich jetzt in dieser Kampagne ausgezahlt. Unsere besten Spieler sind die Zentral-Verteidiger und Captain Steven Davis. Wenn sie unsere Stürmer anschauen, keiner von ihnen spielt in einer Top-Liga. Darum müssen wir mit einer anderen Strategie spielen. Bei euch kommt vielleicht Shaqiri plötzlich über rechts (0’Neill schnippt mit den Fingern) und entscheidet das Spiel. Auf diesem Niveau entscheiden oft die ganz grossen Spieler über Sieg oder Niederlage. Unser Erfolg basiert mehr auf Zusammenarbeit. Nochmals: Unsere Spieler mussten ihre Denkweise ändern: Sie hatten keine Erwartungen, keine Ziele, jetzt haben sie Erwartungen.

Repräsentieren Sie mit der Nationalmannschaft alle im Land – Protestanten und Katholiken?

Nein, ich repräsentiere niemanden. Schaut eure Situation an: In der Schweiz habt ihr 12 Nationalitäten oder so. Ihr habt Spieler von Kosovo, Mazedonien und Albanien. Das ist sicher auch eine Herausforderung. Wir haben auch viele Herausforderungen hier. Ich spielte hier für Nordirland, da gab’s Bomben.

Es herrschte hier jahrelang Bürgerkrieg, die Terror-Organisation IRA wollte mit Bombenanschlägen Nordirlands Unabhängigkeit von England durchsetzen …

Ja. Es war schwierig, hier zu spielen. Es ist heute nicht mehr schwierig, hier zu spielen. Die Atmosphären in den Stadien sind positiv. Egal, welche Religion die Spieler haben. Es war ein langer Weg bis hierher.

Wie wuchsen Sie auf in der Zeit des tobenden Bürgerkriegs?

Ich wuchs in einer katholischen Familie auf. Ich wurde katholisch erzogen. Ich verliess England mit 17. Aber Nordirland war schwierig, um aufzuwachsen. Es gab die Trennung in der Schule. Normalerweise spieltest Du als Katholik nur mit Katholiken zusammen. Es war schwierig. Aber heute bin ich stolz, wo wir sind. Nicht nur mit dem Team. Sondern mit dem ganzen Verband. Ihr kommt nächsten Donnerstag zum Spiel und werdet im Stadion eine unglaubliche Atmosphäre erleben. Nordirland war kein einfacher Ort, um aufzuwachsen, es war nicht nett. In der Schweiz ist alles nett und schön. Als wir aufwuchsen, waren wir uns der Religionskonflikte sehr wohl bewusst. Überall wo du hin gingst, war dies ein Faktor. Heute ist das Leben im Vergleich zu früher wirklich easy.

Stimmt es, dass 90 Prozent der Protestanten hinter Nordirland stehen, die Katholiken aber hinter der Republik Irland?

Ja. Aber es gibt auch Katholiken, die Nordirland unterstützen. Und solche, welche die Republik Irland unterstützen. Und Katholiken, die beide unterstützen.

Sie sind der erste katholische Nati-Coach der Nordiren seit 50 Jahren …

(lacht) Ja, ich glaube, das stimmt. Aber das ist überhaupt nicht wichtig für mich. Die religiösen Dinge haben keine Bedeutung für mich.

Sie leben im schottischen Edinburgh?

Ja. Seit ungefähr 15 Jahren. Ich spielte in Edinburgh drei Jahre für die Hibernians. Es macht für mich keinen Sinn, in Nordirland zu leben. Fast keiner meiner Spieler ist in Nordirland engagiert. Sie spielen alle in Schottland oder England. Darum ist es für mich viel einfacher. Von Edinburgh bin ich mit dem Flieger in 25 Minuten hier in Belfast.

Sie starteten Ihre Trainer-Karriere bei einem schottischen Drittligisten, für 25 Pfund die Woche, nicht wahr?

Ja, bei Brechin City. Zwei Trainings die Woche. Für 25 Pfund gibts in der Schweiz wohl nicht mal ein Frühstück.

Waren Sie schon oft in der Schweiz?

Nein, nur kürzlich zur Auslosung in Zürich. Eine wunderschöne Stadt, der See, die Berge, very nice. Wie heisst übrigens der Trainer der Grasshopper?

Murat Yakin.

Ah ja, genau. Aber Basel ist jetzt der grösste Klub, nicht wahr?

Ja, die haben unter anderem auch ein eigenes Stadion, nicht wie der FC Zürich und die Grasshopper.

Das habe ich mitbekommen, die spielen in einem Leichtathletik-Stadion.