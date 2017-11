Nummer 1 aller Einzelsportler: Federer stösst Woods vom Preisgeld-Thron

Einmal mehr glänzt Roger Federer in seiner Laufbahn mit einer Bestmarke. Einem Rekord, von dem die Fans in der O2-Arena nichts bekommen können. Durch seinen Sieg im zweiten Gruppenspiel an den ATP Finals gegen den Deutschen Alexander Zverev knackt Federer am Dienstag den Preisgeld-Rekord der Einzelsportler.

Mit den zusätzlichen 191'000 US-Dollar erhöht der 36-Jährige sein Karriere-Preisgeld seit 1998 auf 110'235'682 Dollar. Federer überholt so die bisherige Nummer eins, Golfstar Tiger Woods. Der 14-fache Major-Champion kassierte auf den Golfplätzen 110'061'012 Dollar.

Dicht auf den Fersen ist als Dritter Federers Tennis-Rivale Novak Djokovic (109’805’403 Dollar). Erst im Oktober gelang es Federer den Serben mit dem Titel in Basel zu überholen. Hätte Djokovic im Juli nicht vorzeitig die Saison abgebrochen, wäre wohl er mittlerweile auf dem sportübergreifenden Preisgeld-Thron.

Doch nun kann Federer seine Führung weiter ausbauen. Holt er sich in London den Finals-Titel ungeschlagen, kommt er auf 112'211'682 Millionen! Dazu benötigt er allerdings einen Sieg im letzten (Kehraus)-Gruppenspiel am Donnerstag gegen den Kroaten Marin Cilic. (rib)