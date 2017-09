Panenka geht mächtig schief: Hitz hält Auba-Elfer!

Augsburg – Dortmund 1:2

Da bleibt er einfach stehen! Mit Hilfe vom Video-Schiri erhält der BVB in der 79. Minute einen Penalty zugesprochen – korrekte Entscheidung. Aubameyang versuchts mit dem Panenka – doch Hitz durchschaut den Dortmund-Stürmer. Er pariert, ohne mit der Wimper zu zucken.

Es bleibt beim 2:1 für die Gäste, womit der BVB die Tabellenführung behauptet. Bereits nach vier Minuten erwischt Dortmunds Neuzugang Andriy Yarmolenko unseren Nati-Goalie Nr. 3, Marwin Hitz, frech mit der Hacke zum 1:0. Aber die Augsburger reagieren. Aus drei Metern kann Caiuby in der 11. Minute einköpfeln – auch Nati-Goalie Nr. 2, Roman Bürki, ist geschlagen. Nur wenige Augenblicke später aber jubelt Schwarz-Gelb erneut. Nach einem Total-Ausfall in der Augsburg-Verteidigung kommt Kagawa frei zum Schuss. Mit viel Gefühl lupft der Dortmund-Star den Ball über Hitz ins Netz zum 2:1.

Wolfsburg – Mainz 1:1

Wenn der 13. (Wolfsburg) auf den 14. (Mainz) trifft, ist fussballerische Magerkost angesagt. Kampf statt Kunst. Dabei hat Mainz (bis zur 58. mit Fabian Frei) zunächst leichte Vorteile. Doch Martin Schmidt (50) und seine Wölfe reissen im zweiten Durchgang das Zepter an sich. Guilavogui erzielt per Kopf das goldene Tor (55.), Liverpool-Leihgabe Origi lässt das sichere 1:0 kurz zuvor liegen (52.). Doch Mainz gleicht mit einem traumhaften Briefkasten-Kopfball des Japaners Muto aus (74.). Nach dem 1:1 gegen Bremen und dem 2:2 gegen Bayern also erneut ein Remis für Schmidt als Wölfe-Coach. Und das gegen denjenigen Klub, bei dem der Walliser zwischen zwischen 2014 und 2017 die Geschicke leitete.

Gladbach – Hannover 2:1

Was für ein Finish im Borussia-Park! Dank eines Videobeweis-Penaltys von Thorgan Hazard in der Nachspielzeit sorgt Gladbach dafür, dass Aufsteiger Hannover zum ersten Mal in dieser Saison leer ausgeht. Zum 21. Geburstag von Gladbachs Nico Elvedi heissts zuerst warten. Denn die Gäste stecken im Stau fest. Als es dann doch losgeht, siehts nach einer Rehabilitation der Borussia für die 1:6-Schmach bei Dortmund aus. Ginter (67.) stolpert den Ball zum 1:0 ins Netz. Hannover-Ösi Harnik erzielt den Ausgleich (71.). Elvedi spielt bei Gladbach durch, genauso wie Pirmin Schwegler bei Hannover. Zakaria kommt bei der Borussia in der 79. Minute.

Frankfurt – Stuttgart 2:1

Nach holprigem Start gibts in Hessen ein tolles Fussballspiel: Rebic bringt das Heimteam in Führung (42.), Stuttgarts Terodde (61.) sorgt für den Ausgleich. Glück für Frankfurt: Nach einer Notbremse sieht Falette Rot (65.). Allerdings gibts keinen Elfer, sondern nur Freistoss, den Ginczek in den dritten Stock ballert. Dafür rappelts auf der anderen Seite: 7-Millionen-Mann Sébastien Haller entscheidet die Partie praktisch mit dem Schlusspfiff per Bicicletta (93.). Anto Grgic steht bei Stuttgart nicht im Aufgebot.

Hamburg – Bremen (18.30 Uhr)

Bereits am Freitag:

Schalke – Leverkusen 1:1

Am Sonntag:

Freiburg – Hoffenheim (13.30 Uhr)

Hertha – Bayern (15.30 Uhr)

Köln – Leipzig (18.00 Uhr)