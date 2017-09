Embolo zurück in Petkovics Nati-Aufgebot: Diese Spieler sollen uns das WM-Ticket lösen

Am 7. und 10. Oktober gehts für die Nati um die Wurst. Die letzten zwei Partien der Qualifikation für die WM 2018 in Russland stehen an.

Am Freitagnachmittag verkündet Coach Vladimir Petkovic, mit welchen Akteuren er das Ticket für den bedeutendsten Fussball-Wettbewerb auf dem Globus klarmachen will.

Darunter zwei Rückkehrer: Breel Embolo (Schalke), der nach seiner Sprunggelenks-Verletzung wieder einsatzbereit ist und Fabian Frei, der bei Mainz in fünf von sechs bisherigen Bundesliga-Spielen in der Startelf stand. Gelson und Edimilson Fernandes fehlen hingegen wegen Verletzungen.

Klicken Sie sich durch die Bildstrecke, um zu sehen, welche Stars gegen Ungarn (7. Oktober, 20.45 Uhr im Basler Joggeli) und Portugal (10. Oktober, 20.45 Uhr in Lissabon) zur Verfügung stehen.

Die Tabelle: