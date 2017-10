Pizza-Service «Roger» für Ballkids: «Vergesst nicht, ich bin einer von euch!»

55 der insgesamt 58 Ballkinder (drei verpassen den Final-Sonntag wegen Junioren-Turnieren) warten sehnsüchtig auf das Highlight des Tages. «Ach was, der Woche!», sagt die Chefin der Kids, Michelle Kiener. Unruhig sitzen sie da, zeigen sich gegenseitig die Trophäen, die sie im Laufe der «Swiss Indoors»-Woche ergattert haben: zertrümmerte Rackets der Stars, unterschriebene Bälle oder verschwitzte Handtücher, die wohl nie mehr eine Waschmaschine sehen.

Dann endlich, kurz nach 20 Uhr, kommt er – mitsamt Trophäe – herein und füllt mit seiner Präsenz den ganzen Raum. King Roger höchstpersönlich! Der sich aber so bescheiden und begeisterungsfähig verhält, als wäre er selbst noch ein Teenager. Artig bedankt er sich für die Medaille, die er von der jungen Bande erhält. Vor der Sieges-Zeremonie hängte er auf dem Centre Court den Kindern feierlich eine Medaille um den Hals.

Dass er auch einmal Balljunge war und es für ihn das Grösste war, die Superstars hautnah zu erleben, vergisst er nie. Er hat es auch auf einem Foto-Plakat verewigt, auf dem steht: «Für Ballgirls + Ballboys, Danke, Danke, Danke. Vergisst nicht... Ich bin einer von euch!!!» Das gerahmte Bild ist eines von sieben Postern von seinen Basel-Siegen, die er jetzt an sieben glückliche Ballkids verlost. Das achte Poster gibts erst nächstes Jahr.

Im Anschluss ans Lösli-Ziehen beginnt endlich der Pizza-Plausch mit Roger. «Pizza Prosciutto oder vegetarisch?», fragt er in die kichernde Runde, verteilt, serviert – und vertilgt dann selbst mit Heisshunger ein grosses Stück. Der vierfache Vater kann offensichtlich gut mit Kindern umgehen. Stellt die richtigen Fragen, erzählt Anekdoten von früher. Beispielsweise wie ihm Michael Stich einst etwas forsch gesagt habe, wo an der Grundlinie er gescheiter stehen solle... «Ich weiss also, wie es für euch ist, wenn ein Spieler auf dem Platz mies gelaunt ist.»

Pizza-Service «Roger» kennt am Sonntag keine schlechte Laune. Er ist so gut drauf, dass er sich noch Zeit nimmt, jeden einzelnen seiner Bewunderer ein Extra-Autogramm oder ein Selfie zu schenken. Ein unvergesslicher Tag für 55 Ballkids!