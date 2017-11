Zahltag! Der Schweizer Verband kassiert von der Fifa für die WM-Qualifikation 8 Millionen Franken. Das ist die Antritts­gage. Spielt das Team von Vladimir Petkovic nächsten Sommer in Russland auch noch erfolgreich und qualifiziert sich für die K.-o.-Phase, gibts mehr obendrauf.

Doch der SFV füllt mit der erfolgreichen Kampagne nicht nur sein «Kässeli», er gibt einen Teil des Geldes an die Nati-Stars weiter. In Form von Punkte-Prämien und für die WM-Qualifikation.

BLICK erfuhr: Im besten Fall kassiert ein Nati-Spieler rund 200'000 Franken. Die Rechnung geht so: Pro Sieg gibts für ­einen Spieler in der Startformation 10'000 Franken. Bei insgesamt zehn Siegen in den zwölf Partien (inklusive Barrage-Duelle gegen Nordirland) macht das im besten Fall 100'000 Franken.

Für die geglückte WM-Quali erhalten die Stammspieler noch 100'000 Franken obendrauf. Für die Ersatz-Goalies Roman Bürki und Marwin Hitz gibts übrigens eine Extra-Prämie. Das ist so üblich, weil sich ihre Einsatzchancen auf ein Minimum belaufen.

Nicht alle Nati-Stars erhalten gleich viel Lohn. Dies, weil nach Anzahl Einsätzen in Ernstkämpfen gerechnet wird. Mit Benfica-Stürmer Haris Seferovic stand nur ein Spieler bei allen zwölf Partien auf dem Platz. Dahinter folgen Goalie Yann Sommer, Captain Stephan Lichtsteiner, Innenverteidiger Fabian Schär, Mittelfeldstar Granit Xhaka und Flügelspieler Admir Mehmedi mit elf Einsätzen. Keinen Ernstkampf bestritten hingegen Innenverteidiger Léo Lacroix und Ex-FCZ-Angreifer Mario Gavranovic.