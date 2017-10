Probleme mit dem Knie! Rafael Nadal lässt die Swiss Indoors in Basel sausen

Schlechte Nachrichten für Schweizer Tennis-Fans!

Bei den Swiss Indoors in Basel fällt der erhoffte Traumfinal zwischen Roger Federer (36) und Rafael Nadal bereits vor Turnierbeginn aus.

Die spanische Weltnummer 1 nämlich sagt nach 2012, 2013 und 2016 zum vierten Mal ab. Der Grund: Rafa leidet offenbar unter Kniebeschwerden!

Schon nach dem verlorenen Shanghai-Final gegen Federer erklärte Nadal: «Ich weiss nicht, ob ich in Basel dabei sein kann. Es bleibt noch Zeit und ich muss darüber nachdenken. Es tut mir leid, ich kann darauf noch nicht antworten.»

Nun also die Absage. Und die ist ein herber Dämpfer für die Swiss Indoors. Nadal wäre am nächsten Montag im Eröffnungsspiel ab 18.30 Uhr in der St.Jakob-Halle angetreten.