Nach der Prügel-Attacke von Christian Constantin überlegt sich Ex-Nati-Trainer Rolf Fringer, Zivilklage gegen den Sion-Boss einzureichen.

Doch der kommt ihm bereits zuvor!

Via Nachrichtenagentur ATS verrät Constantin: «Ich habe eine Strafanzeige wegen Rufschädigung und Verleumdung eingereicht. Ich fühle mich von den Aussagen Fringers auf Teleclub seit Monaten in den Dreck gezogen. Ich habe ihn schon gewarnt, dass ich das nicht auf mir sitzen lassen und reagieren werde, wenn er mich weiter verleumdet. Und er hat am Mittwoch wieder damit angefangen.»

Fringer erklärte nach dem unfassbaren Vorfall, dass er von Constantin mehrere Ohrfeigen erhalten habe. Zuvor sei schon CCs Sohn Barthélémy auf ihn zugekommen. Constantin: «Barthélémy hat Fringer nicht berührt. Er sagte ihm nur, dass wir empört sind über seine unaufhörlichen Attacken.»

Die Swiss Football League hat eine Untersuchung angekündigt. Davor fürchtet sich CC aber nicht. «Was will denn die SFL machen? Ich erinnere daran, dass Rolf Fringer im Fussball keine offizielle Funktion mehr ausübt. Wenn sich zwei Personen vor Gericht treffen, bewegt sich die SFL auch nicht, oder?»

Das Verhältnis zu Fringer habe sich seit dem Cupfinal 2009 erschwert. Sion schlug Luzern – mit Sportchef Fringer, nach Penaltyschiessen. «Ich habe damals meine Mannschaft gecoacht und Rolf Fringer sass an diesem Abend auf der Bank des Gegners. Ich glaube, er hat diese Niederlage nie verkraftet.» (wst)