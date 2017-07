Eigentlich lechzt Cristiano Ronaldo doch nur nach Ruhe und Erholung. Zuerst klagt ihn die spanische Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung von fast 15 Millionen Euro an, dann kursieren tagelang Gerüchte um einen Abgang von Real Madrid.

Währenddessen steht der Portugiese am Confederations Cup im Einsatz und eine Leihmutter trägt seine Zwillinge aus, bevor Freundin Georgina Rodriguez' (22) Schwangerschaft offiziell wird.

Routinekontrolle

Ab auf die Yacht also. Ausspannen, relaxen, vor Ibiza die Sonne geniessen. Aber daraus wird zumindest am Mittwoch nichts. Denn Ronaldo und sein Clan haben plötzlich ungeladene Gäste an Bord: die Polizei!

Das spanische Promimagazin «¡Hola!» liefert Bilder davon, wie bewaffnete Beamte die vom Europameister gemietete Luxus-Yacht entern. Gemäss des Berichts habe die Zollbehörde Einsicht in die schwimmende Villa gefordert.

Dabei soll es sich aber lediglich um eine Routinekontrolle gehandelt haben, die illegale Vermietungen von Schiffen auf spanischen Hoheitsgebieten unterbinden soll. Nach rund eineinhalb Stunden sei der Spuk vorbei gewesen und die Schiffspapiere wurden offenbar als in Ordnung befunden. (sag)