Breel Embolo nach erstem Schalke-Test: «Das war mein wichtigstes Spiel!»

Endlich! Die Pause war lange. 284 Tage. Über 9 Monate. Jetzt feiert er sein Comeback: unser Nati-Star Breel Embolo.

Im Oktober 2016 wurde Embolo von Augsburgs Konstantinos Stafylidis brutal gefoult: Sprungelenk zerstört.

Am Mittwoch nun kommt der 20-jährige Offensivmann von Schalke zum ersten Mal nach seiner Horror-Verletzung zum Einsatz. «Es war eine harte Zeit, die aber noch nicht ganz vorbei ist. Ich freue mich riesig auf den Saisonstart, arbeitete Tag für Tag weiter an meiner Rückkehr», so Embolo in der «Bild».

Im Test gegen Baku (1:0 für Schalke) wechselt Trainer Tedesco den Nati-Stürmer dann in der 62. Minute ein und sagt: «Schön, dass er wieder da ist!» Riesenapplaus brandet bei den rund 300 S04-Fans auf.

Die Witterung in Mittersill (Ö) aber ist miserabel. Es schifft in Strömen. Gefährliche Unterlage für Embolos Sprunggelenk.

Dennoch fühlt sich Embolo gut, sagt: «Es war sehr schön! Ich hatte mit dem Trainer besprochen, dass ich ein paar Minuten bekomme und habe mich natürlich riesig darüber gefreut.»

Eine Kiste gelingt Embolo beim Comeback zwar nicht. Das Schalke-Tor erzielt Bernard Tekpetey (19). Aber Embolo ist froh: «Ich würde soweit gehen und sagen, dass das mein wichtigstes Spiel war. Es ging hin und her, zum Teil aggressiv. Es ist schön, dass ich das überstanden habe und so im Kopf schon wieder einen Schritt weiter bin. Ich bin froh, dass mir der Trainer diese Minuten gegönnt hat. Ich muss für den Saisonstart aber 100 Prozent da sein, um der Mannschaft wirklich zu helfen. Manchmal habe ich noch gebremst, wenn ein Gegner ankam. Aber genau diese Erfahrung hat mir gut getan.» (nl/wst)