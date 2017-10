Robert Breiter, Chefjurist des Schweizerischen Fussball-Verbands SFV: «Wir gehen nicht von einem harmlosen Foul aus»

BLICK: Herr Breiter, wie sehen Sie den Fall?

Robert Breiter: Wir kennen ihn nicht im Detail. Klar ist: Wir gehen nicht von einem harmlosen Foul aus, sonst hätte es kaum einen Schuldspruch gegeben. Und im Grundsatz finden wir es in Ordnung, wenn bei ganz harten Vergehen ein Gericht bemüht wird. Zum Beispiel, wenn jemand gezielt verletzt wird. Aber eine Verurteilung gab es unseres Wissens nur ein einziges Mal.

1985, als Gabet Chapuisat das Knie von Lucien Favre zertrümmerte.

Genau. Das war der einzige Schuldspruch, im Fall Yapi-Wieser einigte man sich ja. Ich bin seit 2002 beim SFV, mir sind kaum fünf Fälle bekannt – und einige endeten auch mit Freisprüchen. Auch dieser Fall wird wohl weitergezogen.

Haben Sie keine Angst vor einem Präzedenzfall, dass sich der ganze Amateur-Fussball in den Gerichtssaal verlagert?

Nein, wir sind nicht in Alarmbereitschaft und stellen keine Häufung der Fälle fest. Es wäre natürlich nicht wünschenswert, dass wegen jedes Dutzendfouls ein Gericht bemüht wird. Wenn man Fussball spielt, nimmt man auch in Kauf, dass es im Kampf um den Ball Fouls mit Verletzungsfolgen gibt. Anders gesagt: Wenn ein Boxer in den Ring steigt und sich dann das Nasenbein bricht, kann er auch nicht den anderen Boxer verklagen.