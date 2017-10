Am Sonntag:



Inter Mailand – AC Mailand 3:2

Milan hat am Sonntagabend im prestigeträchtigen Derby die verlockende Chance, Inter die erste Saisonniederlage zuzufügen. Ein Sieg im Giuseppe-Meazza-Stadion und der durchzogene Saisonstart wäre vergessen.

Dazu kommts aber nicht. Im Gegenteil. Die AC Milan verliert gegen Inter 2:3. Die entscheidende Szene? In der 90. Minute reisst Ricardo Rodriguez Danilo D'Ambrosio zu Boden. Und dies ohne Not, da der Ball nach einem Eckball sowieso ins Aus gegangen wäre.

Penalty! Icardi verwandelt und schockt damit alle Milan-Fans. Der Inter-Knipser hatte zuvor schon die ersten beiden Tore für den Tabellenzweiten erzielt. Schwarzer Abend Rodriguez und Co. Nach acht Partien steht die AC Milan nur auf Rang 10.

Florenz – Udinese 2:1

Bologna – SPAL Ferrara 2:1

Sassuolo – Chievo Verona 0:0

Sampdoria – Bergamo 3:1

Crotone – Torino 2:2

Cagliari – Genua 2:3

Am Samstag:

Juventus Turin – Lazio Rom 1:2

Bittere Heimniederlage für den italienischen Serienmeister aus Turin! Die Juve geht zwar durch Douglas Costa (23.) in Führung. Doch die Gäste aus der Hauptstadt drehen die Partie zu ihren Gunsten. Erst markiert Toptorschütze Immobile kurz nach der Pause den Ausgleich (47.). Daraufhin versenkt der ehemalige BVB-Stürmer einen Foulpenalty zum 2:1-Sieg. Bitter für die «Alte Dame»: Dybala verschiesst tief in der Nachspielzeit noch einen Penalty. Bei Juve steht Nati-Captain Stephan Lichtsteiner in der Startformation, wird in der 73. Minute ausgewechselt.

Roma – Napoli 0:1

Napoli gewinnt verdient in Rom. Bis auf die letzten 20 Minuten haben die Gäste das Geschehen jederzeit im Griff. Zum Schluss erspielen sich die Römer zwar noch zwei Hochkaräter, insgesamt können sie sich über den Nuller jedoch nicht beklagen – zu wenig kommt vom Tabellenfünften. Anders das spielstarke Napoli, das dank Lorenzo Insignes Tor (20.) drei Punkte holt und weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze steht.



Am Montag:

20.45 Uhr: Hellas Verona – Benevento