Ronaldo bei Anhörung zur Steueraffäre: «Darum möchte ich zurück nach England»

Im Juni hatte Cristiano Ronaldo die Fussball-Welt mit angeblichen Wechselwünschen auf Trab gehalten. «Es gibt kein Zurück mehr, ich werde Real Madrid verlassen», lautete ein Zitat, das sich wie ein Lauffeuer in den Sportgazetten des Globus verbreitete.

Seither haben sich die Transfer-Wogen deutlich geglättet. Mitte Juli gibt der vierfache Weltfussballer bekannt, dass er Real Madrid den Rücken nicht kehren will. Oder noch nicht?

Wie der spanische Radiosender «Cadena SER» berichtet, soll Ronaldo, der ehemalige Manchester-United-Spieler, nun folgende Worte an Richterin Monica Gomez Ferrer gerichtet haben: «In England hatte ich nie solche Probleme, darum möchte ich dorthin zurück.»

«Es wäre lächerlich, so etwas zu tun»

Es ist kein Geheimnis, dass sich der Portugiese über die Vorwürfe der Steuerhinterziehung mächtig ärgert. Er fühle sich, «wie ein Verbrecher behandelt», nachdem ihn die spanische Staatsanwaltschaft am 13. Juni bezichtigt hatte, 14,7 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust zu haben.

«Ich habe meine Steuern immer bezahlt, immer. In England und in Spanien. Ich habe immer bezahlt. Wie Sie wissen, kann ich nichts verstecken. Es wäre meinerseits lächerlich, so etwas zu tun. Ich bin ein offenes Buch», so das Plädoyer der amtierenden Europameisters.

Ob sich die Untersuchungsrichterin von Cristianos Worte überzeugen lässt? Sie hat jetzt bis zu 18 Monate Zeit, um über die Eröffnung eines Strafprozesses gegen 32-Jährigen zu entscheiden. (sag)