Rücktritt nach Gehirn-Studie: Der cleverste NFL-Star verzichtet auf Millionen

Lange wurden die gesundheitlichen Spätfolgen bei Football-Profis in den USA totgeschwiegen. Spätestens seit dem Hollywood-Streifen «Concussion» («Erschütternde Wahrheit») mit Will Smith aus dem Jahr 2015 ist die Problematik in der Öffentlichkeit aber angekommen.

Mehrere Studien beweisen: Ex-NFL-Stars haben nach ihrer Karriere ein stark erhöhtes Risiko, dass sie an Alzheimer oder Depressionen leiden. Die Liga hat bereits auf die Befunde reagiert und geht mit der Kampagne «Play Smart, Play Safe» gegen Kopfverletzungen vor. Nicht weniger als 42 Regeländerungen seit 2002 sollen zur Sicherheit der Spieler beitragen.

Nun legt die Boston University mit einer neuen Untersuchung nach: Demnach weisen 110 von 111 verstorbenen Ex-Profis die neurologische Krankheit CTE auf. Diese tritt vor allem bei Menschen auf, die mehrere Schädel-Hirn-Traumata erlitten haben. Eine typische Verletzung in der NFL.

Baltimore-Star lässt Millionen sausen

Diese jüngsten Erkenntnisse haben einen aktuellen NFL-Star offenbar zum Umdenken bewegt: John Urschel, Offensiv Lineman der Baltimore Ravens, verkündet unmittelbar vor dem Start des Trainingscamps überraschend seinen Rücktritt. Gemäss Informationen des US-Netzwerks «ESPN» aufgrund der Gehirn-Studie.

Nach nur drei Jahren dreht Urschel der Glamour-Liga den Rücken und widmet sich seiner zweiten Passion: der Mathematik. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT), der renommiertesten technischen Uni der Welt, will er sein Doktorstudium vorantreiben. Der 26-Jährige gehört gemäss «Forbes» zu den 30 vielversprechendsten Wissenschaftlern unter 30 Jahren.

Seine aussergewöhnlichen Fähigkeiten in Football und Mathe hatten Urschel mehrere Werbeverträge mit anderen NFL-Grössen eingebracht. Auf diese lukrativen Einnahmen verzichtet er nun freiwillig. (cmü)