Roma-Captain tickt aus: De Rossi schlägt seinen Gegner ins Gesicht!

Genua – Rom 1:1

Die AS Roma kommt in Genua nicht über ein Remis hinaus. Die Römer gehen zwar durch eine schöne Direktabnahme von El Sharaawy in Front (59.), verlieren danach aber Captain Daniele De Rossi, der Genuas Lapadula vor einer Ecke ins Gesicht schlägt und nach Videobeweis Rot sieht (69.). Den fälligen Penalty verwandelt Lapadula souverän (70.). Nach dem Spiel zeigt sich De Rossi reuig: «Ich entschuldige mich bei allen, bei den Fans, meinen Teamkollegen und meinem Trainer.»

AC Milan – Turin 0:0

Torloses Unentschieden im San Siro! Die AC Milan und Nati-Spieler Ricardo Rodriguez müssen sich die Punkte mit den Turinern teilen. Zu wenig für die «Rossoneri».

Udinese – Napoli 0:1

Der Tabellenführer schreitet weiter voran. Napoli nimmt aus Udine drei Punkte mit – dank dem Tor des Tages von Jorginho (33.). Der italienische Nationalspieler scheitert erst mit seinem Penalty an Udinese-Goalie Scuffet, verwandelt aber den Nachschuss. Silvan Widmer spielt bei den Friaulern durch und sieht in der 89. Minute eine Gelbe Karte.

18.00 Uhr Lazio – Fiorentina

20.45 Uhr Juventus – Crotone

Der Samstag

Cagliari – Inter 1:3

Für Cagliari gibts beim grossen Inter nichts zu holen. Icardi liefert in Sardinien eine Show ab und markiert Saisontreffer 14 (29.) und 15 (83.). Im 14. Spiel versteht sich. Wahnsinns-Quote! Für die «Nerrazzurri» trifft sonst noch Brozovic (55.). Für Cagliari trifft Pavoletti zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer. Inter setzt sich über Nacht an die Spitze der Serie A.

Bologna – Sampdoria 3:0

Bologna macht mit Juve-Bezwinger Sampdoria kurzen Prozess. Verdi (3.), Mbaye (23.) und Orji (73.) treffen für die «Rossoblu». Die Szene des Spiels liefert aber der Schiedsrichter. In der 48. Minute strauchelt Sampdoria-Stürmer Zapata über seine eigenen Beine. Torosidis fliegt anschliessend vom Platz – bitter für Bologna, aber nicht spielentscheidend.

Chievo – SPAL 2:1

Sassuolo – Hellas Verona 0:2

Der Montag

20.45 Uhr Atalanta – Benevento