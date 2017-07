Formel 1 - Magyar Nagydij 2017, Race

Das Podest:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Kimi Räikkönen (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

So lief das Rennen:

Schon in der 1. Runde knallt es zwischen den Red-Bull-Piloten. Max Verstappen fährt Daniel Ricciardo in die Seite. Für den Australier ist der GP zu Ende, noch nie ist er zuvor in der 1. Runde ausgeschieden. Es folgt eine eine kurze Safety-Car-Phase. Verstappen wird von der Jury zu einer Zehn-Sekunden-Strafe verdonnert. An der Spitze machen praktisch das ganze Rennen die Ferrari-Stars Seb Vettel und Kimi Räikkönen, die aus der ersten Reihe starten, die Musik. Dicht dahinter setzt aber Lewis Hamilton im Mercedes das Duo unter Druck. Er bekommt vorübergehend grünes Licht, Teamkollege Bottas zu überholen, weil er schneller unterwegs ist. Zwanzig Runden vor Schluss sind sie nur durch 2,4 Sekunden getrennt. Hamilton gelingt es aber nicht, die Roten zu verdrängen. Die Ferrari retten den Doppel-Sieg ins Ziel. Bottas überholt am Ende Hamilton nach dessen fairer Geste in der Schlusskurve wieder und steht auf dem Podest.

Vettel triumphiert zum vierten Mal in dieser Saison nach Australien, Bahrain und Monaco und zum 46. Mal in der Karriere. Der Deutsche baut seine WM-Führung aus. Es ist der zweite Doppel-Sieg von Ferrari 2017 nach Monaco. Jubeln tut auch das McLaren-Team dank des 6. Platzes von Fernando Alonso. Die Briten überholen damit in der Konstrukteurs-Wertung das Sauber-Team. Die Schweizer sind nun Letzte der zehn F1-Mannschaften.

Die Sauber-Piloten:

Nichts neues bei den Hinwilern, das Auto ist weiter zu schwach. Das Duo Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein gelingt auch in Ungarn kein Exploit. Wehrlein muss sich mit Rang 16 begnügen, direkt vor Ericsson. Schlechter klassiert sich kein anderer Bolide. Der neue Teamchef Frédéric Vasseur ist weiter im Elend.

WM-Stand Fahrer:

1. Vettel 202

2. Hamilton 188

3. Bottas 169

WM-Stand Konstrukteure:

1. Mercedes 357

2. Ferrari 318

3. Red Bull 184

Ferner:

9. McLaren 11

10. Sauber 5

So gehts weiter:

Die Formel geht in die traditionelle mehrwöchige Sommerpause. Die Fabriken der Teams bleiben geschlossen. Der nächste GP steigt erst in vier Wochen am 27. August in Belgien – auf dem Klassiker-Kurs von Spa.