Schock für Schweizer Radsport: BMC macht Talentschmiede dicht

Die Nachricht ist für Jens Blatter laut eigener Aussage «ein Schock». Was der Manager des U23-Teams von BMC meint: Am Montagmorgen teilt ihm sein Boss Jim Ochowicz am Telefon mit, dass er und «seine» Fahrer sich ab sofort einen neuen Job suchen können. Der Grund: Die BMC-Nachwuchsequipe wird per Ende 2017 aufgelöst.

«Es tut mir für alle jungen Fahrer leid. Das ist ein sehr bitterer Schlag, der Schweizer Radsport wird darunter leiden», sagt Blatter. Konkret betroffen sind Patrick (21) und Reto Müller (19), Martin Schäppi (20), Mario Spengler (19) und Marc Hirschi (18).

Die Konsequenzen sind gravierend. Für die Talente gibt es auch kein echtes Schweizer Rad-Team der Spitzenklasse gibt, bei welchem sie Unterschlupf finden könnten. «Ausländische Teams nehmen vor allem Fahrer aus dem jeweiligen Land des Sponsors unter Vertrag», so Blatter.

Auch Silvan Dillier (26), der einst – wie auch Stefan Küng (23) – in der U23-Equipe von BMC ausgebildet wurde, ist enttäuscht: «Das ist mega schade. So werden es viele junge Schweizer schwer haben, den Sprung nach oben zu schaffen.»

Warum bloss hat sich BMC entschieden, den Junioren-Geldhahn (1,5 Millionen Franken pro Jahr) zuzudrehen?

Erstens: Ein U23-Team lohnt sich kaum, grosse Sponsoren geben ihr Geld lieber für Top-Stars aus. Zudem: Die Youngsters sind vertraglich nicht an ihr Elite-Team gebunden. Es gibt keine Ausbildungsentschädigung wie beim Fussball. So wechselt BMC-Talent Pawel Siwakow (20, Russ), der 2017 den Giro d’Italia der U23 gewann, «gratis» zu Sky. «Eine Riesen-Enttäuschung,», so Blatter.

Zweitens: Der Rad-Weltverband UCI krebste von seiner Ankündigung, alle Pro-Tour-Teams müssten künftig eine Nachwuchs-Equipe stellen, zurück. Bitter für «Musterschüler» BMC, das seit viereinhalb Jahren eine Nachwuchsakademie führt.

Drittens: Rad-Talente haben eigene Berater. Blatter: «Sie drängen die Fahrer dazu, irgendwo einen Profi-Vertrag zu unterschreiben – obwohl es für ihre Entwicklung besser wäre, in der gewohnten Umgebung zu bleiben.»