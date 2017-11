Schock-Geständnis von NFL-Star Josh Gordon: «Ich stand in jedem Spiel unter Drogen»

«In wie vielen Spielen standen sie unter Drogen?», fragt das Männermagazin «GQ» den Wide Receiver Josh Gordon in einem Interview diese Woche. Die Antwort des 26-Jährigen: «Jedes Spiel. Wahrscheinlich jedes Spiel meiner Karriere.»

Es ist ein Geständnis, dass die ganze NFL unter Schock stellt. Josh Gordon, gedraftet in der zweiten Runde des 2012 NFL-Drafts von den Cleveland Browns, war in seinen ersten zwei Saisons noch eines der grössten Talente der Liga. 800 gefangene Yards im Jahr 2012, dazu noch fünf Touchdowns - eine vielversprechende Leistung für einen Rookie.

Zum grossen Star avancierte Gordon in seinem zweiten Jahr in der Liga: über 1600 gefangene Yards, dazu neun Touchdowns – eine hervorragende Zahl, zieht man noch mit ein, dass der 26-Jährige nie mit einem richtig guten Quarterback zusammen auf dem Feld stand.

Doch schon während seinem Aufstieg in der NFL begann sein persönlicher Abstieg. Seine Drogen- und Alkoholprobleme führten immer wieder zu Suspendierungen, keine Saison hat er ohne Spielsperren durchziehen können – und seit 2014 stand er nicht mehr für die Browns auf dem Platz.

«Ein bisschen Weed, ein wenig Alkohol»

Kein Wunder, fiel der 26-Jährige immer wieder durch die Drogenteste der NFL. In keinem Spiel war der aus Baylor gedraftete Spieler nüchtern: Alkohol, Weed, Pillen. Im Interview mit «GQ» beschreibt es Gordon folgendermassen: «Ich bin früh aufgestanden, habe gefrühstückt, mein Ritual abgehalten – was auch immer es war – ein bisschen Weed, ein wenig Alkohol und dann bin ich zum Spiel gegangen.» Auch nach der Partie habe er immer weiter gefeiert – ob Sieg oder Niederlage spielte dabei keine Rolle.

Auf die Dauer konnte das nicht gut gehen, noch vor der Saison 2015 wurde der in Texas geborene 1,90-Meter-Mann wegen Alkoholkonsums für ein ganzes Jahr gesperrt. Kurz vor Ablauf der Suspendierung begab er sich in eine Entzugsklinik, was automatisch eine Suspendierung auf unbestimmte Zeit mit sich zog.

Nun, knapp zwei Jahre später, hat NFL-Boss Roger Goodell den talentierten Passempfänger begnadigt. Gordon ist ab dem 27. November wieder spieltberechtigt. Ob er aber jemals wieder für die Browns aufläuft, steht noch in den Sternen.