Schweizer Elektro-Rennen ist fix: Formel E fährt 2018 in der Stadt Zürich!

Das ist der Durchbruch für das geplante Formel-E-Rennen in Zürich!

Die Elektro-Rennserie mit den leise zischenden Boliden kommt in der neuen Saison erstmals in die Schweiz. Jetzt ist alles fix. Die Formel E fährt am 10. Juni 2018 (Sonntag) durch das Banken- und Versicherungsviertel und am Zürichsee entlang.

Die Organisatoren um OK-Chef Roger Tognella haben vom Zürcher Stadtrat die Bewilligung für die Durchführung des Events bekommen. Noch müssen einige Auflagen erfüllt und Details geklärt werden. Aber der privat durchgeführte Anlass mit einem Budget von rund 15 Millionen Franken steht.

«Wir freuen uns riesig, die Formel E nach Zürich bringen zu können. Die Unterstützung des Stadtrats ist für Sponsoren und Partner zentral. Denn ohne diese hätte es kein Rennen in Zürich gegeben. Dafür danken wir dem Stadtrat», sagt Tognella.

Am Donnerstagabend kommt auch das grüne Licht aus Paris. Dort tagte der Welt-Motorsport-Konzil vom Auto-Weltverband FIA, unter anderem wurde der neue Kalender für die Formel E besprochen.

Erstmals offiziell aufgeführt in der kommenden Saison 2017/18: Zürich. Die FIA schreibt dazu: «Es ist die wichtige Rückkehr zum Rundstrecken-Sport in der Schweiz erstmals seit 1955, als das Verbot eingeführt wurde.»

Das seit dem Le-Mans-Desaster 1955 mit 84 Toten eingeführte Rundstreckenverbot gilt zwar nach wie vor, aber bereits 2015 hat der Bundesrat mit einer Ausnahmegenehmigung für Elektrorennen den Weg für die Formel E in der Schweiz frei gemacht.

Jetzt kommt sie. Und mit Sébastien Buemi und Neel Jani werden unsere besten Rennpiloten erstmals in der Heimat antreten!

Formel E 2017/18

2./3. Dezember: Hongkong (China)

13. Januar: Marrakesch (Marokko)

3. Februar: Santiago de Chile (Chile)*

17. März: Sao Paulo (Brasilien)*

14. April: Rom (Italien)*

28. April: Paris (Frankreich)

19. Mai: Berlin (Deutschland)

10. Juni: Zürich (Schweiz)*

14./15. Juli: New York (USA)

28./29. Juli: Montreal (Kanada)

* = neue Rennen