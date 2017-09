Im Sommer 2018 läuft der Vertrag von Markus Babbel als Chefcoach beim FC Luzern aus. Seit Herbst 2014 ist der nun 44-Jährige in der Innerschweiz aktiv. Damit ist er der dienstälteste Coach der Super League!

Luzern ist gut in die Saison gestartet – einzig gegen Meister Basel gabs eine Niederlage. Trotz vielen Abgängen und Personaländerungen scheint das Team stabil zu sein. Sicher auch der Verdienst von Babbel. Trotzdem wurde der Vertrag mit ihm noch nicht verlängert. Was steckt hinter dem Zögern?

Ein erstes Treffen hat zwischen Babbel und Sportchef Remo Meyer in der Nati-Pause stattgefunden. «Wir sind in freundschaftlichen und konstruktiven Gesprächen», berichtet Babbel. Und Meyer sagt: «Wir haben bis jetzt einen guten Start in die neue Saison. Unser Trainer-Staff leistet gute Arbeit. Wir sind in ersten Vertrags-Gesprächen, mehr gibt es jetzt nicht dazu zu sagen.»

Beide Parteien wissen, was sie voneinander haben. Babbel bildet zusammen mit Assistent Patrick Rahmen ein erfolgreiches Trainergespann. Ausserdem fühlt sich die Familie des Münchners in der Innerschweiz wohl.

Aber der FCL will seinen Sparkurs einhalten. Passt da Babbel noch ins Budget? FCL-Boss Philipp Studhalter: «Wir müssen uns an unser Budget halten. Zum heutigen Stand ist dies gewährleistet.»

Also alles in Butter mit der Vertragsverlängerung? Nein! Knacknuss könnte die Vertragslänge werden! Nach BLICK-Informationen würde Luzern lieber nur um ein Jahr verlängern, Babbel hingegen erhofft sich einen längeren Kontrakt.

Die Verhandlungen gehen also in die nächste Runde. Der Trainer hat dafür einen starken Mann an seiner Seite. Berater Andi Gross weiss, wie Zitronen bis zum letzen Tropfen ausgepresst werden können.