Shaq ist von CL-Siegern umzingelt: Kein Premier-League-Team hat mehr Champs als Stoke

Mit den Millionen aus dem TV-Deal ist für die Premier-League-Vereine viel möglich. So schafft es auch ein Mittelfeld-Klub wie Stoke City, einen Real-Spieler nach England zu locken. Jesé heisst der neueste Zuzug für den Verein von Xherdan Shaqiri. Der Spanier erzielte in insgesamt 94 Spielen für die Königlichen immerhin 18 Tore, war zuletzt an Paris Saint-Germain ausgeliehen.

Und Jesé kann sich zum exklusiven Klub der Champions-League-Sieger zählen. Zu diesem gehören bei Stoke einige. Xherdan Shaqiri zum Beispiel, der mit Bayern München 2013 den Kübel holte. Oder Ibrahim Affelay (2011 mit Barcelona), Bojan Krkic (2009 und 2011 mit Barcelona) und Darren Fletcher (2008 mit Manchester United).

Keine Sekunde im Final

Ein hochdekorierte Truppe also? Nicht unbedingt. Denn von den fünf Stoker Champions-League-Siegern haben vier keine einzige Sekunde im Final gespielt, geschweige denn standen sie überhaupt im Aufgebot fürs Endspiel.

Einzig Ibrahim Affelay vergoss beim Barça-Triumph 2011 gegen Manchester United den einen oder anderen Schweisstropfen: Der Holländer wurde in der 92. Minute eingewechselt.