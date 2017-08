Shaqiri erzählt seine Geschichte: «Das Haus meines Onkels haben sie niedergebrannt»

Der Schweizerische Fussballverband (SFV), das Bundesamt für Sport und das Staatssekretariat für Migration lancieren das Projekt «Together – Fussball vereint». Der SFV schreibt: «Sie unterstützen die Schweizer Fussballvereine beim wichtigen gesellschaftlichen Engagement für geflüchtete Menschen, bieten ihnen Orientierungshilfe und ermutigen sie zu weiteren Initiativen – für einen bunten Schweizer Fussball! Fussball versteht jeder. Die weltweit gleichen Spielregeln ermöglichen ein gemeinsames Spiel – ungeachtet der Sprache, Kultur und Religion. Deshalb suchen Flüchtlinge den Kontakt zu den Vereinen und stehen plötzlich auf dem Fussballplatz. Wie soll der Verein darauf reagieren?»

Jeder Fussball-Verein erhält einen 7-sprachigen Flyer, der offene Fragen rund um das Thema Flüchtlings-Integration klären soll.

In einer Video-Botschaft redet Nati-Star Xherdan Shaqiri (25), der 1992 mit seiner Familie aus dem Kosovo in die Schweiz gezogen ist, über den Krieg und wie ihm die Schweiz und der Fussball geholfen haben.

Shaq über seinen ersten Kontakt mit dem SV Augst: «Ich habe etwa fünf Minuten vom Fussballplatz entfernt gewohnt, von dem her war das perfekt für mich. Ich ging dann zum SV Augst und begann dort Fussball zu spielen.»

Wie fühlte er sich als 8-jähriger Fussball-Junior? «Man ist frei, hat keine Sorgen, man spielt als freier Mensch. Das war sicher der erste Schritt für mich. Fussball ist eine Sportart, die praktisch überall gespielt wird.»

Shaqiri über seine Vergangenheit als Kind einer Familie mit Migrationshintergrund: «Ich vergesse nie, ich bin im Kosovo geboren. Ein sehr, sehr armes Land. Ein Land, in dem es nicht viel Geld und auch nicht viel Arbeit gibt. Ich kenne das auch von meiner Familie her, die nicht viel gehabt hat. Das Haus meines Onkels haben sie niedergebrannt, unser Haus haben sie einigermassen stehen gelassen. Aber es wurde alles geklaut, es wurde alles kaputt gemacht. Wenn man nach dem Krieg wieder mal runter geht und diese Sachen sieht, dann macht man sich schon Gedanken. Ich bin wirklich froh, dass wir hier in der Schweiz in einem sicheren Land sind, wo wir wirklich in Ruhe unser Leben führen können.»

Was hat ihm der Fussball in der Schweiz ermöglicht? Shaq mit einem Fussball in den Händen: «Mit dem bin ich aufgewachsen, mit dem werde ich auch meine Karriere beenden. Das mit dem Ball ist das Schönste, das mir passiert ist.»

Schlusswort des SFV: «Wir unterstützen die Fussball-Vereine bei ihrem wertvollen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen.»