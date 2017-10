Shaqiri wünscht sich gegen Portugal drei Punkte zum Geburi: «Ronaldos Trikot interessiert mich nicht»

BLICK: Shaq, was kann in der WM-Quali noch schieflaufen?

Xherdan Shaqiri: Höchstens, dass wir noch durch die Barrage-Spiele müssen. Aber ich glaube nicht, dass es noch schieflaufen wird. Es liegt an uns. Wir haben uns in dieser Gruppe in eine Ausgangslage gebracht, die wohl niemand erwartet hatte.

Wäre die Barrage eine Enttäuschung?

Ja, sicher. Aber auch das gibts im Fussball. Wir haben noch zwei schwierige Spiele vor uns. In Ungarn haben wir beim 3:2 gesehen, wie schwierig es ist, sich gegen diese Mannschaft zu behaupten. Wir spielen zu Hause, sind das bessere Team, aber die Ungarn haben auch gute Spieler. Die werden uns alles abverlangen, wir müssen extrem parat sein.

Wie schwer wiegt der Ausfall von Aggressiv-Leader Valon Behrami?

Er hat es in den letzten Jahren immer wieder gezeigt: Er ist ein Kämpfer, ein wichtiger Spieler in der Mannschaft. Mit Valon fehlt uns ein wichtiger Stammspieler. Er ist einer, der Fehler ausbügelt, das Team mitreisst. Selbst wenn er nicht der Mann der brillanten Zuspiele in die Tiefe sein mag, sage ich: Man kann Valon nicht eins zu eins ersetzen. Aber das ist jetzt auch die Chance für andere Spieler, sich zu zeigen. Diesbezüglich bin ich zuversichtlich: Wir hatten noch in jedem Spiel eine gewichtige Absenz, das Team hat das immer kompensieren können.

Er wird Euch trotzdem unterstützen.

Wie?

Er ist ab Samstag mit Euch im Hotel.

Das habe ich nicht gewusst. Schön für uns, dass er so nah dabei ist. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir eine super Gruppe sind, eine Einheit mit einem tollen Teamgeist.

Wie wichtig ist er in der Kabine?

Er brüllt nicht gross rum, wenn Sie das meinen. Er bringt sich mehr mit seiner Spielweise auf dem Platz ein, mit seinem Charakter. Er ist mit seinem Einsatz, seinem Willen, seiner Grinta einer, der alle mitreisst.

Wer brüllt? Captain Lichtsteiner?

Nein, wieso? Mit unseren acht Siegen in acht Spielen ists ja sehr gut gelaufen, da muss niemand gross brüllen. Der Ton in der Kabine ist sachlich. Wir brauchen keine Krachmacher, sondern solide Analysten.

Wo sehen Sie sich in Ihrer Karriere?

In der Mitte.

Das heisst?

Noch nicht am Ende. Das habe ich schon mal betont: Meine besten Jahre werden noch kommen. Nicht viele Spieler hatten ihre beste Zeit mit 24, 25 Jahren, sondern zwischen 27 und 30. Titelmässig habe ich zwar schon einiges gewonnen. Aber weshalb nicht noch einmal die Champions League gewinnen? Was in den nächsten Jahren passiert, weiss niemand. Aber ich fühle mich in Stoke und im englischen Fussball wohl.

Am Dienstag steigt in Lissabon gegen Portugal der Showdown. Am selben Tag werden Sie 26 Jahre alt. Was wünschen Sie sich?

Den Sieg! Und wenn Ronaldo kein Tor schiesst, ist dies sicher ein sehr schönes Geschenk für mich. Nur: Es gibt auch bei den Portugiesen viele andere, die treffen können. Uns erwartet ein Hexenkessel. Ich spielte in diesem Stadion schon mit Basel und Bayern.

Und Ronaldos Leibchen?

Nein, das Shirt von Ronaldo interessiert mich nicht, ich nehme lieber drei Punkte.

Wie stoppt man Ronaldo?

Das ist die grosse Frage. Wir müssen als Mannschaft sehr kompakt stehen, dürfen nicht nur auf ihn schauen. Wie gesagt: Auch andere Portugiesen können den Unterschied ausmachen.

Welcher Schweizer ist Weltklasse?

Für mich sind bei uns alle Weltklasse, alle sind auf einem Top-Niveau.

Zurück zum Ungarn-Spiel.

Zum Glück, Ihr Journalisten redet nur immer von Portugal. Aber für uns zählt jetzt nur das Spiel gegen Ungarn.

Sie spielen wieder mal im Joggeli.

Ja, darauf freue ich mich sehr. Beim Hinspiel gegen Portugal war ich ja verletzt. Ans Joggeli habe ich gute Erinnerungen, da schoss ich mal drei Tore beim 3:1 gegen Bulgarien und einmal eins gegen England. Ich bekam sehr viele Ticket-Anfragen für das Spiel vom Samstag.

Wie viele? 100?

Das nicht grade, aber sehr viele.

Konnten Sie alle Wünsche erfüllen?

Sicher, man soll sich auch in dieser Beziehung auf mich verlassen können (schmunzelt).