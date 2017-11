Sion-Boss verlangt vom Coach Flexibilität: CC setzt Gabri bereits unter Druck!

Auch wenn er nicht ins Stadion darf – Sion-Boss Christian Constantin analysiert die Spiele seines Klubs deswegen nicht unkritischer. Seinen neuen Trainer Gabri setzt er nun bereits unter Druck. Ein bisschen zumindest.

Der ehemalige Barcelona-Star will unverrückbar an seinem 4-3-3-System festhalten. «Er will versuchen den Barça-Spielstil hier einzupflanzen», so CC. «Das ist ja okay. Nur darf das nicht dogmatisch passieren. Ich habe ihm gesagt, er müsse flexibel bleiben und sein System nach den zur Verfügung stehenden Spielern richten.» Und wenn Gabri keinen Erfolg hat?

CC: « Er ist ein junger Trainer und muss seine Erfahrungen machen. Ich bin überzeugt, er ist ein Typ wie Lucien Favre, der spielen lässt und am Anfang einer grossen Karriere steht. Bilanz gezogen wird erst an Weihnachten.» Sechs Spiele Ruhe also. Relative Ruhe. Denn Gabri muss viele Punkte holen, Die ersten schon morgen. Dass der Gegner Basel heisst, ist da egal.