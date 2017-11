Basel - Sion

Er sitzt am letzten Montag ganz alleine in seiner Wohnung in Montreux, schaut fern. Und zittert... Zittert mit der Nati, in welcher er auch spielte, bis er seine Chance in den Spielen gegen Irland und Bosnien nicht packte. Das war im März 2016. «Meine Freude war riesig, als es geschafft war. Wie, fragt anderntags niemand mehr.» Man ist in dieser Zeit lieber Schweizer als Italiener...

Kasami hat sein grosses Ziel auch im Wallis nicht aus den Augen verloren: «Ich will an die WM.» Deshalb hat ihn Christian Constantin auch nach Sion geholt. «Ich spüre, dass er alles dafür macht», so CC. «Ich selber erwarte von ihm zehn bis zwölf Tore. Viele Spieler mit Schweizer Pass, die das können, haben wir nicht in der Super League. Zudem will ich, dass Pajtim das Team an sich reisst.»

CC macht ihn schon jetzt als klaren Leader aus. «Eigentlich ist er bereits jetzt in der Rolle des Captains. Auch ohne Binde. Er ist hoch professionell. Achtet minutiös auf seinen Körper. Und in der Rückrunde wird er auch die Binde haben», sagt CC. Die hat im Moment Goalie Anton Mitrjuschkin. Nichts gegen den Russen. Aber er ist jung. Er ist Goalie. Und er spricht bloss gebrochen englisch. Der Anton aus Krasnojarsk wurde nur wegen des Bindenzwists zwischen Ziegler und Salatic Spielführer.

Zurück zu Kasami. Der hat klare Erwartungen an die restlichen sechs Vorrundenspiele. «Wir dürfen keines mehr verlieren und müssen drei bis vier gewinnen, um uns zu verbessern. Denn ich bin nicht nach Sion gekommen, um dort zu spielen, wo wir jetzt stehen.» Sondern oben.

Kasami glaubt an das Potenzial im Team: «Es ist riesig. Wir haben am drittmeisten Qualität nach YB und Basel. Und werden uns nach oben arbeiten.» Beginnend mit dem Spiel bei Meister Basel. «Wir haben Respekt vor dem Meister, okay. Aber es spielen dort keine Freis, Strellers, Delgados oder Doumbias mehr. Da gibts definitiv was zu holen.»