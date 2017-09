So sind wir an der WM: 5 Punkte reichen der Nati – 6 aber nicht!

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist 2007 stinksauer auf seinen Trainer Ottmar Hitzfeld. «Fussball ist keine Mathematik», sagt er. Hitzfeld, der ehemalige Mathe-Lehrer, bringt seinen Boss in Rage, weil er in der Qualifikation der Champions League zu heftig rotiert hat.

Heute gehts für die Schweiz in Lettland um die direkte WM-Qualifikation. Und nach 7 Siegen aus den ersten 7 Spielen darf gerechnet werden. Denn, lieber Herr Rummenigge, Fussball kann durchaus Mathematik sein. Mit verblüffenden Resultaten!

Holt das Team von Hitzfeld-Nachfolger Vladimir Petkovic aus den letzten drei Quali-Spielen 5 Punkte, sind wir sicher an der WM 2018 in Russland dabei. Holt die Schweiz aber einen Punkt mehr, also 6, müssen wir zittern. Unlogisch? Ja, aber mathematisch korrekt.

Ein Sieg heute und im nächsten Spiel am 7. Oktober daheim gegen Ungarn, dazu eine Niederlage im letzten Spiel in Portugal und wir müssen trotz 6 zusätzlichen Punkten in die Barrage, sollten die Portugiesen keine Punkte mehr abgeben. Es droht Platz 2 mit 27 Punkten aus 10 Spielen!

Mit nur 26 Punkten gibts aber Rang 1. Ohne Wenn und Aber. Mit einem Sieg und zwei Unentschieden sind wir Gruppensieger. Ein Dreier heute in Lettland, nachher je zwei Unentschieden gegen Ungarn und Portugal. Wir wären sicher durch – dank dem 2:0-Sieg im ersten Gruppenspiel der WM-Qualifikation gegen Europameister Portugal.

Noch kein Auswärtssieg gegen Lettland

Von solchen Rechenspielen wollen die Nati-Spieler aber nichts wissen, auch nicht von einem möglichen Showdown im letzten Spiel in Portugal. Benfica-Stürmer Haris Seferovic: «Wir denken nicht an Portugal, sondern nur an Lettland. Wir wollen drei Punkte.»

Ein Sieg in Lettland. Das wäre übrigens eine Premiere in der Schweizer Fussballgeschichte! Viermal spielten wir schon gegen die Letten. Und die Bilanz ist fast makellos: 3 Siege und 1 Unentschieden.

Doch auswärts konnten wir noch nie gewinnen! Beim einzigen Auswärtsspiel am 9. September 2009 gab es ein 2:2.