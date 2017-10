Sportlich ist es um Genie Bouchard ruhig geworden. Für Aufsehen sorgt sie eigentlich nur mit sexy Bikini-Bilder auf ihrem Instagram-Account oder mit verlorenen Date-Wetten (BLICK berichtete).

OMG so honored to be in @si_swimsuit A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 15, 2017 at 5:38am PST

Derzeit spielt Bouchard bei den Prudential Hong Kong Tennis Open. Die Auftaktpartie gegen Carlone Wozniacki (27, WTA 6) verliert sie sang- und klanglos 1:6, 1:6. Nur im Doppel mit Shelby Rogers kann sie ihren ersten Auftritt in Hong Kong retten.

Für eine ehemalige Nummer 5 der Tennis-Welt sollte das Anlass genug sein, schleunigst wieder sportliche Erfolge erzielen zu wollen. Nicht aber für die Kanadierin!

In einem Interview mit der South China Morning Post sagt sie: «Ich habe trotzdem ein überragendes Leben. Ich kann nicht sagen, dass es für mich hart ist, was ich durchmache.»

Dabei hatte die junge Kanadierin beste Voraussetzungen für eine glanzvolle Karriere: 2014 startet sie so richtig durch. Gewinnt in Nürnberg ihr erstes WTA-Turnier, stösst bin den French- und Australien-Open bis in den Halbfinal vor, spielt sich in Wimbledon gar in den Final! Sie katapultiert sich binnen weniger Monate in die Top-10 der Weltrangliste.

In den darauffolgenden Jahren ist sie vom Verletzungspech geplagt, fällt in der Weltrangliste massiv zurück. Doch auch das scheint sie nicht zu stören. «Es gibt Leute, die viel schlimmere Zeiten erleben. Und ob mein Ranking von fünf auf 50 fällt - was es getan hat - oder von 50 auf 80 bedeutet immer noch, dass ich zu den Top-100 der besten Tennisspielerinnen der Welt gehöre.»

Trotzdem scheint sie die Lust am Tennis nicht verloren zu haben und gibt sich kämpferisch: «Ich werde einfach weiter hart arbeiten und versuche einige Dinge zu verändern. Vor allem mental versuche ich mich etwas zu entspannen und mich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen.» (aho)