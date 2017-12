Wir erinnern uns an die Zeit vor einem Jahr, als Roger Federer zur Pause gezwungen war. Der Vierfach-Familienvater blühte in seiner Auszeit anders auf, stellte Bilder vom Wandern ins Netz, liess seine Follower live an Trainings teilhaben. Sein Comeback in Australien war eines der glanzvollsten der Tennis-Geschichte, die ganze Saison war grandios.

Es ist nur schwer vorstellbar, dass Stan Wawrinkas Comeback nach halbjähriger Absenz ähnlich verläuft. «Ich denke, die Situation wird manchmal etwas unterschätzt», sagt er vor einer Journalisten-Schar, die er in den Genfer Country Club nahe seines Wohnortes Coppet eingeladen hat. «Es geht mir soweit zwar gut – und ihr habt mir fast ein wenig gefehlt», scherzt er – im Wissen, dass ihm die kritischen Medien bald wieder auf die Nerven gehen werden. «Es ist nicht Standard, so stark wie Roger oder Rafa Nadal zurückzukommen. Es kommt auch auf die Art der Verletzung an.»

Gravierende Verletzung bedeutete vier Monate Tennisverzicht

Wawrinkas war gravierend und langwierig. Ein Knorpelschaden im linken Knie, der ihm seit dem Turnier in Basel 2016 zu schaffen machte, musste zweimal operiert werden. Acht Wochen lang lief der 32-jährige Romand an Krücken, sanft begann er mit Physio und Muskelaufbau, vier Monate lang konnte er gar nicht zum Racket greifen. Da bleibe viel Zeit zum Nachdenken. «Ich habe viele Dinge realisiert - über mich, mein Umfeld, über die Tennis-Tour. Einmal mehr wurde mir klar, wie wichtig in solch einer Situation die nächsten Menschen um einen herum sind. Zu meinen Liebsten habe ich zum Glück ein sehr gutes Verhältnis. Aber es gibt auch Leute im Umfeld, die einen schnell vergessen.»

Enttäuschung und Frust schwingen in seiner Stimme mit. Mit knallharter Ehrlichkeit erklärt er, dass er eigentlich gar nichts Positives aus dieser Zwangspause mit in die neue Saison nehmen kann: «Vielleicht habe ich für die Zukunft etwas Energie gespart. Aber moralisch war es sehr schwer für mich.» Am meisten habe es weh getan, den Titel an den US Open nicht verteidigen zu können. «Das war hart, die schwierigste Zeit in meiner Karriere! Zum Glück hatte ich die Unterstützung meines Konditionstrainers Pierre Paganini – ohne ihn hätte ich womöglich aufgehört.»

Wawrinka enttäuscht von Ex-Coach Magnus Norman

Ein anderer, dem Stan sehr nahe steht, ist hingegen weg: Erfolgs-Coach Magnus Norman. «Seine Kündigung kam überraschend – es war ein Schock», so Wawrinka. Vor allem der Zeitpunkt habe ihn enttäuscht. «Magnus kennt mich auf der Tour am allerbesten. Gerade ihn hätte ich jetzt an meiner Seite gebraucht.»

Er sei auf der Suche, habe aber noch keinen Ersatz gefunden. «Dadurch lasse ich mich nicht stressen. Mein Team mit Trainer Yannick Fattebert genügt vorerst.» Stan vertraue da ganz auf sein Gefühl. Der Neue sollte Erfahrung haben, fähig sein, ihm frische Inputs in der täglichen Routine zu geben. Einer wie Paul Annacone, mit dem er letzten Sommer die Rasensaison anging. «Wir verstanden wir uns gut, er ist ein netter Kerl», bestätigt der dreifache Grand-Slam-Sieger.

Ob bald ein weiterer Major-Titel zu seiner Sammlung gehört, ist Wawrinka derzeit nicht so wichtig. Tennis-mässig sei er noch nicht auf 100-prozentigem Niveau, aber er arbeite hart – momentan sechs von sieben Tagen – um wieder dahin zu kommen. «Die Australian Open sind ganz klar das Ziel. Ich denke aber weder an Titel noch an Ranking-Punkte. Meine erste Priorität ist einfach, das frühere Niveau zu zurückzufinden.»