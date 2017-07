Stimmung, Spannung & Spektakel: Schöner hätte die Super League nicht starten können

Die Liga-Verantwortlichen legen zum Saisonstart zwei ganz dicke Köder aus: Mit dem Zürcher Derby und dem Knüller zwischen Vize-Meister YB und Meister Basel soll die neue Saison so richtig lanciert werden. Diese Rechnung geht auf, die Fans beissen an: 13'741 Zuschauer pilgern durchschnittlich in die fünf Stadien – fast 40 Prozent mehr als während der gesamten letzten Saison.

Den Löwenanteil zum Traumstart tragen die beiden Schlagerspiele bei: 20'000 Fans sehen den 2:0-Sieg des FCZ im Letzigrund. Das Stade de Suisse ist mit 31'120 Zuschauern gar ausverkauft. Und die Fans bekommen fürs Eintrittsgeld Action am Laufmeter zu sehen: Auf der Lausanner Pontaise bewirbt sich Campo mit dem allerersten Treffer der neuen Saison gleich für das Tor des Jahres.

«Erst habe ich mir noch überlegt, ob ich den Ball annehmen soll, dann habe ich spontan entschieden, direkt zu schiessen», kommentiert er seinen Volley-Hammer aus vollem Lauf. Doch damit nicht genug: Der St. Galler Aleksic und YB-Star Sulejmani versüssen mit ihren Freistoss-Künsten den Fans das Fussball-Wochenende.

Verheissungsvoll: Aufsteiger FCZ dürfte in der Derby-Verfassung die Liga gehörig aufmischen. Zudem macht YB den eigenen sowie den neutralen Fans Hoffnung, dass es für einmal nicht zum FCB-Alleingang an der Tabellenspitze kommt. Mit diesem Selbstvertrauen soll es auch am Mittwoch in der Champions-League-Quali bei Dynamo Kiew klappen. Rosige Aussichten für den Schweizer Fussball! (cmü)