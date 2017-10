Stocker war vor einem Jahr der Ungarn-Held: «Bin mir sicher, dass Nati die Quali schafft»

Es war heute vor einem Jahr. 7. Oktober 2016 in Budapest. 23 000 Fans in der ausverkauften Groupama Arena. Die Schweiz braucht im zweiten Qualifikationsspiel in Ungarn unbedingt einen Dreier, sonst ist der überraschende Sieg zum Start gegen den frisch gebackenen Europameister Portugal nur noch wenig wert.

Dank Toren von Seferovic und Rodriguez liegt die Elf von Vladimir Petkovic nach der Pause zweimal in Front, doch die Ungarn gleichen zweimal aus.

Da beweist Petkovic einmal mehr sein Goldhändchen. Er bringt in der 88. Minute Valentin Stocker für Admir Mehmedi. Keine Minute später netzt Stocker ein. 3:2! Stocker am Tag darauf: «Da habe ich mich gefühlt, als ob ich fliegen könnte.»

Auf den Tag genau ein Jahr später kommt’s zum Rückspiel. Hertha-Profi Stocker ist dieses Mal nicht dabei. Stocker zu BLICK: «Ich fiebere mit, dass die Nati den Sieg holt. Ich bin mir sicher, dass sie die Quali schafft!» (M.K./A.Bö)